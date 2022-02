Adrián Ben se estrenará en la temporada de pista cubierta el sábado en el mitin de Metz

El comienzo de temporada de pista cubierta de Adrián Ben no está siendo como el atleta mariñano tenía pensado. El coronavirus y sus secuelas le impidieron debutar en el World Indoor Tour de Karlsruhe, donde iba a medirse a grandes especialistas mundiales y tampoco pudo participar en el mitin de Valencia. Ahora, por fin, después de varias semanas sin poder entrenar con regularidad, parece que está encontrando el ritmo que le llevar á a poder debutar este sábado en el mitin de la localidad frances a de Metz, donde correrá en los 1.500 metros lisos.

"Agora parece que empezo a adestrar con certa normalidade, pero a verdade e que me atopei regular, con fiebre e dor corporal durante algúns días e moito cansanzo na convalecencia", explica Adrián, que aseguró sentirse raro unos 5 días después de participar en el Cross Ponte Romana, en Lugo, donde acabó segundo. "Ao principio pensei que tiña que ver cos primeiros adestramentos na pista cuberta porque tódolos anos teño síntomas de catarro ou conxestión, pero fun ao hospital con problemas de garganta e din positivo por coronavirus".

Tras los 10 días de recuperación y dos semanas parado, Adrián está ya en pleno periodo de adaptación tras 5 días rodando, aunque reconoce que incluso tuvo secuelas en el primer día de series un poco más fuertes. "Despois de non ir a Karsruhe e Valencia tiña pensado empezar en Barcelona, pero descarteino porque os adestramentos non foron da suficiente calidade como para participar alí", señaló el atleta, que no se marca ningún tipo de objetivo para la temporada, ni siquiera para la prueba de Metz del sábado. "Vou pensar día a día, ou mellor minuto a minuto. O importante é recuperarse ben e ir collendo sensacións e pouco a pouco que se vaia vendo o traballo que hai detrás e que retrasou este contratempo. Eu tratarei de dalo todo e facelo o mellor posible, pero sen presión", señala.

El vivariense asume que la preparación sufrió un severo contratiempo porque la temporada de pista cubierta es muy corta y perderse dos semanas es una limitación importante de cara a intentar la clasificación para pruebas tan importantes como el Mundial. "A tempada de pista cuberta é moi curta e se lle quitas as 2 semanas que non puiden traballar, pois todo se complica moito máis. Teño apenas un par de semanas para preparar o campionato de España —tras Metz, Adrián acudirá al World Tour Indoor de Lieven el día 17 (jueves)— e o pase ao Mundial é de esixencia máxima, entre postos e tempos, e ademais so van dous atletas. Pero tampouco imos dramatizar porque a tempada de pista cuberta non é o noso gran obxectivo", sentenció.

Felicitaciones a Mariano García. El mediofondo español arrancó omo un tiro la temporada y ya han caido dos récords nacionales de pista cubierta. En 3.000 metros Adel Mechaal corrió en 7.30.82, que no solo es la mejor marca nacional española de todos los tiempos, sino también el récord de Europa. Días después fue Mariano García el que liquidó el récord de 800 en pista cubierta, con 1.45.12 en la reunión celebrada en Nueva York. Esta buena actuación de Mariano hizo feliz a Adrián Ben. "Alégrome moitísimo por el, necesitaba este resultado despois de non poder intentar clasificarse para os Xogos Olímpicos por unha apendicite", sentenció.