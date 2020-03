Adrián Ben cambia la pista cubierta por la tierra en el Nacional de campo a través

Adrián Ben cambia de registro, pasando de la pista cubierta al campo a través y poniendo de manifiesto su condición de todoterreno para manejarse en diferentes disciplinas y además hacerlo con éxito en todas ellas. El atleta vivariense será uno de los abanderados de la potente selección gallega de promesas que disputará el domingo en Zaragoza el campeonato de España individual y por selecciones autonómicas.

Adrián Ben compartirá el liderazgo del equipo gallego de promesas con su rival y amigo Tariku Novales, todo un especialista de la disciplina, además de ser un gran fondista de pista. Además de Adrián y Tariku, también formarán parte del combinado autonómico Adrián Lage, Pablo Monteagudo, Iván Puentes y Juan Rejas.

"Non só non somos favoritos para ganar, incluso penso que será difícil entrar no podio, que vai estar moi caro"