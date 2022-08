Adrián Ben avanza que el próximo curso se centrará más en la táctica

Adrián Ben ya recupera fuerzas en Viveiro. El atleta mariñano llegó el lunes por la noche tras su participación en el Campeonato de Europa y el martes ya se arremangó junto a sus amigos en el montaje de la cabaña para Naseiro, una romería a la que habitualmente no puede asistir por sus compromisos deportivos. "Teño dúas semanas de vacacións e estarei ata o 31 por Viveiro. Agora trátase de desfrutar coa familia e tamén cos amigos, que levaba catro meses sen velos", señala.

Ben repasa de manera más sosegada la temporada que acaba de finalizar y ya piensa en la próxima. "Creo que xa lle din voltas dabondo ás semifinais do Europeo, así que agora intento desconectar. Se o Europeo saíse doutra maneira, ao mellor participaría nalgunha proba da Diamond, pero decidimos parar, desfrutar un pouco da miña xente e despois volver con máis forza", explica.

El mariñano considera que la valoración de su temporada está expuesta a matices. "Está claro que non foi a mellor do mundo e non se pode dicir que foi boa, pero depende por onde se mire. Se nos imos aos resultados, está claro que foi mala, aínda que no Campionato de España estiven ben cunha prata e participei en dúas citas internacionais, pero funme ás primeiras de cambio no Mundial e non cheguei á final do Europeo. En canto a traballo foi boísima porque porque o salto de calidade que din con respecto aos anos anteriores foi moi importante. Nese aspecto estou moi contento", valora.

A la pregunta de si sus éxitos en Doha y Tokio pueden haber provocado que la gente perciba su participación en el Mundial y el Europeo como un fracaso, Ben entiende que sus resultados puedan haber parecido pobres para mucha gente. "É normal que a xente opine, pero os que estamos dentro sabemos o que custa realmente meterse en dúas finais. Non se pode estar todos os anos igual e está ben que pensen que podo facer máis porque iso significa que confían moito na miña capacidade e creo que tamén realza as dúas finais acadadas. Eu adestrei tanto ou máis que o ano pasado, pero ao final non saíu como esperaba", afirma.

Considera que la diferencia la marcó la táctica. "O ano pasado estiven mellor nesa faceta, pero ao final vas correndo, tomas unhas decisións e depende tamén do que faga o resto, pero teño claro que o ano que vén quero centrarme no tema táctico", recalca.

De todos modos, revisando la carrera de Múnich, "ao acabar pensei que correra peor do que realmente o fixen porque cría que estaba fóra da mesma a falta de 400 metros e non foi así", puntualiza. "Púxenme nervioso ou ansioso por querer estar adiante e precipiteime. Creo que son un atleta rápido e debín esperar porque penso que previamente demostrei que un bo final, pero hai que verse coa adrenalina do momento, o cansanzo, non saber como vai actuar o resto,...", afirma.

Entiende que "a gran equivocación foi atacar a 200 metros por fóra, xa que fixen moitos metros a maiores e logo pasoume todo o mundo por dentro. Non se pode facer peor e creo que vale para ensinarlle á xente das categorías inferiores o que non hai que facer", sentencia. "Está claro que as carreiras lentas prexudícanme e haberá que adestrar para afrontalas mellor", añade.

Adrián Ben asegura que ver a Mariano García proclamarse campeón de Europa es un gran estímulo: "Claro que o é. Estou moi feliz por un amigo que consegue un título, porque fixo marca persoal e porque é moi currante. Ademais, ten moi poucos medios no seu pobo e síntome moi identificado con el por iso. E logo tamén pensas que é un atleta ao que lle ganei este ano e que venceu cunha marca de 1:44.85, un ritmo que me beneficia, pero para poder facer iso hai que pasar de rolda", manifiesta.

En cuanto a la próxima campaña, tiene marcado en rojo el Campeonato del Mundo de Budapest al aire libre y en un segundo nivel aparece el Europeo de pista cubierta. "O máis importante é o Mundial e a ver se me podo quitar a espiña deste ano en Eugene", sentencia.

Además, una buena temporada en 2023 sería un trampolín perfecto para encarar un nuevo año olímpico, porque el vivariense estaría encantado de estar en París para repetir participación en los Juegos Olímpicos.

De momento, el mariñano no sabe si seguirá apostando por el 800 o se irá al 1.500. "En principio vou facer as dúas porque non teño a mínima para ningunha. Ademais, xa saíron e son moi duras as marcas que puxeron para estar no Mundial ao aire libre e no Europeo de pista cuberta. Seguramente toque algo máis o 1.500 que estes últimos anos porque foron temporadas moi raras. Ter este ano dúas competicións internacionais ao aire libre provocou que non houbera case tempo para probar nas dúas. O 26 de xuño tiña que estar a tope porque se non me clasificaba entre os tres mellores do Nacoinal acabábase a temporada para min. O ano próximo haberá máis tempo e poderei facer unha preparación para as dúas. Logo, en función de en cal me atope máis cómodo, escollerei unha ou outra", concluye.