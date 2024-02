Adrián Ben afronta en Ourense su primera gran cita del año

La primera gran cita del calendario de 2024 llega este fin de semana para Adrián Ben con el campeonato de España short-track que se disputará en Ourense. Pese a que el atleta vivariense lleva diciendo por activa y por pasiva que la pista cubierta esta temporada no es una prioridad y que sus grandes objetivos están puestos en el verano con el Europeo al aire libre de Roma y, especialmente, con los Juegos Olímpicos de Paris, la calidad y la capacidad competitiva del viveirense le ponen siempre en el mapa de grandes favoritos en la pelea por el título de los 800 metros lisos que disputará el sábado por la tarde y el domingo por la mañana, siempre y cuando alcance el pase a la final.

El joven mariñano asegura tener "sentimentos encontrados" respecto a la cita del fin de semana, ya que "por un lado sempré é un pracer e un gusto correr na casa, pero por outro non teño aínda a seguridade necesaria nin estou o suficientemente cómodo sobre a pista para afrontar este campionato coas máximas garantías", asegura Ben, que, no obstante, dejó bien claro el pasado sábado en la reunión celebrada en la localidad francesa de Lievin que progresa adecuadamente y que ninguno de los dos grandes aspirantes, Mariano García y Mohamed Attaoui debería olvidarse de alguien que viene de hacer su mejor marca personal bajo techo. "Eu creo que agora mesmo Attaoui chega máis forte porque preparou a conciencia en pista cuberta e que imos dicir de Mariano, que é o actual campión do mundo e xa se veu en Lievin que se atopa moi ben tamén", señala.

El hecho de llegar a la cita como actual campeón de Europa de pista cubierta y sabiendo además que solo el campeón en Ourense tendrá un puesto asegurado en el Mundial de Glasgow —el otro puesto lo decidirá el criterio del seleccionador— no significa una presión añadida para Adrián Ben. "A presión sempre está aí, cada vez que corro unha carreira porque sempre saio a gañar. Esta vez estará a miña familia, o que sempre xenera ademais unha motivación especial, pero está claro que a clasificación para Glasgow estará moi cara porque pensábamos que Mariano tería ‘wildcard’ por ser campión do mundo e habería outras dúas prazas máis, pero non é así, co que so dous oitocentistas estarán no Mundial", señaló.

Los 1.500. Adrián Ben barajó incluso la posibilidad de disputar la carrera de 1.500 metros en la cita de Ourense y, de hecho, estaba inscrito para tomar parte, pero finlamente se decidió por lo más seguro y apostó por su distancia habitual. "O feito de non ter mínima para o Mundial nos 1.500 foi determinante para decidirme polos 800, onde si a teño pola miña marca ao aire libre. Pero si que teño claro que o ano que ven si que me vou centrar nos 1.500 para a tempada da pista cuberta", señaló.