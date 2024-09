Adri Lombao: "Siempre me dicen que tire, esta vez lo hice y marqué un buen gol"

Adri Lombao (A Coruña, 2004) marcó el domingo sus dos primeros goles en categoría sénior en partido oficial. Dos tantos que sirvieron para la victoria del Viveiro CF ante el Villalonga por 4-2, lo que permite al equipo mariñano ser segundo en la clasificación de Tercera Futgal.

¿De quién se acordó cuando marcó el primer gol?

De mi padre, que ayer no pudo venir a verme, pero tampoco lo celebré mucho porque estaba metido en el partido, y además íbamos empate.

¿Por qué no pudo ir?

Está fastidiado de la rodilla. Él siempre me acompañó en el fútbol, siempre estoy con él, por eso me dio un poco de rabia.

¿Qué le pasa a este Viveiro que está sorprendido a todos en este inicio de temporada?

Estamos todos como motos. Desde el vestuario ya se ve, somos un grupo muy bueno, seguimos bastantes del año pasado, y va todo muy bien.

En los primeros partidos os costó hacer gol, pero el domingo metisteis cuatro, ¿qué pasó?

En los primeros partidos estuvimos bien en defensa, pero en ataque no estuvimos acertados, no tuvimos muchas ocasiones, pero el domingo sacamos el talento que tenemos y dio sus frutos.

¿Qué se siente viendo al equipo segundo en la tabla?

Felicidad. Sabemos que estamos trabajando bien, pero también tenemos claro cuál es nuestro objetivo y tener los pues en el suelo.

¿La salvación es el objetivo?

Si, ese es el principal objetivo, si más tarde vienen otras cosas, bienvenidas sean.

¿Cómo se está viendo usted en este inicio de temporada?

Bastante bien. He ido jugando minutos en la categoría y estoy con más confianza, y si sigo trabajando así iré a mejor.

¿Qué le pide Jandry Rego?

Que confíe en mí y que haga lo que hago en los entrenamientos.

Con los últimos fichajes de Sylla y de Keita, ¿sois una plantilla larga?

Si, ahora somos 24 jugadores creo. Aún tenemos gente lesionada, como Arturo, Juan o Calvete ahora, pero creo que tenemos bastante capacidad de mejora.

¿Cómo fueron los goles?

En el primero centro Lucas y yo estaba en el segundo palo. Vi que mi marca no llegaba y la rematé con el interior fácil. El segundo gol fue una contra, me dio un pase Rolle, me giré, vi que no me salía ningún defensa, y como me dicen que pruebe a tirar siempre, lo hice, y marqué un buen gol.

El próximo fin de semana jugáis en Boiro ¿partido complicado?

Si, ellos no empezaron la temporada muy bien, pero este fin de semana ganaron 0-3 a la Sarriana. Nosotros haremos nuestro partido porque nos vemos capacitados para competir con cualquiera.

Cuatro equipos de la provincia está entre los siete primeros, ¿qué le dice?

Eso demuestra el nivel de fútbol que hay en la provincia. Habla bastante bien de los equipos de la provincia.

¿Cómo lleva compatibilizar los estudios con el fútbol?

Los lunes y martes vivo en A Coruña y voy a Santiago, donde estudio matemáticas. A partir del miércoles ya vengo para Viveiro y estudio mientras que no entreno.