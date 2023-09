Adri Lombao, tras su aparatoso golpe contra un muro: "No me acuerdo de la jugada"

"Estoy bien". Son palabras de Adrián Lombao (A Coruña, 2004), el joven jugador del Viveiro que este domingo se dio un fuerte golpe contra el muro en el estadio de Cantarrana y tuvo que ser trasladado al Hospital Público da Mariña. Pero sobre las 19.00 horas, tras estar en observación y hacerle pruebas, le dieron el alta y el miércoles volverá a los entrenamientos.

"Todo ha quedado en un susto", dice el joven atacante coruñés. "Me hicieron radiografías en el hospital y más pruebas por si tenía dañado algo en el cerebro, pero nada, no tengo ni fracturas ni nada", explica el jugador, que tiene raíces en Viveiro, donde su madre tiene una casa y pasa épocas.

Adrián no se acuerda de la jugada, algo que según le dijo la médica que le atendió, es normal. "De la jugada no me acuerdo, del resto del partido sí, pero de esa jugada no", explica. "Luego la he visto, y llegó forzado a un balón en la línea de fondo para centrar, me trastabillo y ahí es donde choco con el muro", argumenta.

Todo el estadio enmudeció ante el fuerte golpe del joven jugador gallego. Enseguida salieron las asistencias. De los primeros momentos, Adrián no recuerda nada. "A mí me dijeron que yo respondía, pero de esos primeros minutos en el suelo no me acuerdo de nada", señala. "Debí perder el conocimiento durante dos o tres minutos", señala.

Pero más tarde recuperó la consciencia. "Sí, ya cuando monté en la ambulancia sí que era consciente", señala. Fue trasladado en el vehículo sanitario hasta Burela y su padre le siguió en su vehículo particular detrás.

Lombao reconoce que "es la primera vez que me pasa algo así" y se alegra de que "todo haya quedado en un susto", afirma.

Fichaje estival

Adrián Lombao llegó este verano al Viveiro procedente del Ural juvenil de División de Honor y antes estuvo durante doce años en la cantera del Deportivo de la Coruña. "Estoy bien en Viveiro, es mi pueblo, y venía a menudo, por lo que no me es desconocido", señala el joven jugador en su primer año sénior y con solo 19 años.

La pena fue que el Viveiro no arrancara, al menos, un punto frente a la UD Ourense, ya que el conjunto de la ciudad de As Burgas anotó el tanto del triunfo en el tramo final del partido. "Sí, me dijeron que fue una mala acción, pero intentaremos conseguir los tres puntos en el próximo partido", dice el mediapunta celeste.