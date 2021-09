Arsenio Escolar: "Admiro tanto a Fray Antonio de Guevara como a Cunqueiro"

ENTRE LOS muchos viajeros que cambiaron las costas mediterráneas por el norte para sus vacaciones estuvo Arsenio Escolar (Torresandino, Burgos, 1957), curtido periodista en medios impresos y conocido analista político en distintos programas de televisión. Como presidente del Club Abierto de Editores (antes Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas), allí por donde va reclama una prensa libre, plural, amplia e independiente, aunque corren tiempos difíciles: «Los periodistas estamos destinados a contarles a los lectores lo que ocurre ». A sus certeros comentarios añade un amplio bagaje cultural como poeta y licenciado en Filología Hispánica, que orienta su actual proyecto editorial, la revista Archiletras. No extraña que haya recalado en Mondoñedo y rastreado la historia mariñana, además de su gastronomía y paisajes.

¿Le faltaba la Costa lucense?

Galicia la recorrí hace 30 años y era asiduo de las Rías Baixas pero no conocía A Mariña y Ortegal, y nos han encantado. Hicimos base entre Viveiro y Casa Almoina en O Vicedo, visitándolo todo desde Ribadeo. Habíamos estado en el Occidente astur hasta Tapia y ahora nos ha dado tiempo de ver Burela, Foz, San Cibrao, Mondoñedo...

¿No había visitado Mondoñedo?

No, a pesar de ser la cuna de Cunqueiro, de mis autores favoritos y todavía muy desaprovechado. Una compañera mía de estudios en la Complutense era ahijada suya y me habló de él. A partir de ahí, descubrí Las crónicas de Sochantre o Un hombre que se parecía a Orestes. Y he podido estar al lado de su escultura, sentado.

Fue una localidad muy fecunda.

Tanto o más que a Cunqueiro admiro a Fray Antonio de Guevara, que fue obispo de Mondoñedo, en cuya diócesis falleció en 1545. Gran escritor del Renacimiento, publicó hace 500 años una especie de elogio de lo rural, ‘Menosprecio de Corte y alabanza de aldea’, aunque vivió siempre ligado a la ciudad, en la Corte de Carlos V.

"Sobre el futuro de los medios soy más optimista que pesimista, hay oportunidades"

Está ahora en época de júbilo y metido con la revista profesional Archiletras, dedicada a la lengua.

Está centrada a la investigación filológica y es a lo que dedico ahora la mayor parte del tiempo. Cada número consta de 200 páginas.

Es muy conocido como tertuliano, ¿cómo le fichan a uno para los debates en radio y televisión?

No llevo tantos años, unos 15. Otros colegas llevan 30. Ha sido algo tardío y empezó en 2007 con 59 segundos, cuando lo dirigía Ana Pastor en TVE. Es un formato muy barato y cada vez nos pagan menos. A veces tienes que decir que no pues antes podías acordar un mismo día de la semana pero ahora te llaman para las teles a la mañana y en la radio a la noche.

¿Qué aprecia más de su dilatada carrera periodística?

Permite hacer cosas distintas, probar muchos registros y aprendes mucho. Cada uno tiene su especialidad, a mí me encanta la radio más que la televisión y he participado en la transformación del medio de papel a los diarios digitales, como 20minutos.es.

Que fundó, tras muchos puestos.

El gratuito nació como Madrid y Más, alcanzando tres millones de lectores ya como20 Minutos. Hasta que empecé a decir que no a los puestos, mucho antes, en los años 80 y 90 me apuntaba a un bombardeo: la revista El Globo, Cambio 16, Diario 16 de Burgos, redactor jefe de El Sol, director de Claro, subdirector de Cinco Días, subdirector de El País...

¿Les ve futuro a los medios 'tradicionales' en el mundo digital?

Presido la mayor asociación de editores de prensa, 170 empresas. El sector está mal pero tenemos oportunidades muy fuertes con más ingresos online.