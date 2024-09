La adjudicación de la residencia pone al límite la coalición de gobierno en Foz

La adjudicación de la residencia y centro de día está tensando al máximo las relaciones en el bipartito de Foz. La coalición entre PSOE y BNG tardó en cuajarse y nunca pareció estar cohesionada del todo, pero la situación desencadenada con la residencia amenaza con dinamitar los últimos puentes que unen ambas formaciones.

Ni el alcalde socialista, Fran Cajoto, ni el portavoz nacionalista y teniente de alcalde, Fran Fanego, quieren echar más leña al fuego, pero sus visiones completamente opuestas en un tema social que está levantando mucha polvareda en la localidad deja a las claras que ninguno de los dos está cómodo con una situación que pone contra las cuerdas su pacto para dar estabilidad al Concello.

Cajoto: "No BNG hai dúas almas"

El regidor aseguró al ser preguntado por el periodo de reflexión sobre el bipartito abierto ya en verano que no se precipitarán en "decir nada", pero si se refirió al bloqueo en este tema.

"No BNG hai dúas almas, por un lado a que defendeu Simeón Neira no seu momento de que o proceso tiña que rematar e de que o Concello tiña que axudar a quen non tivera recursos, e por outro a de Fran Fanego, na que se evidencian as presión que reciben dende xente dun BNG anterior".

Cajoto se mostró especialmente molesto y crítico con que los nacionalistas lograran el apoyo de los populares para su enmienda que pedía renunciar al contrato de la concesión del servicio y se refirió a ello como "coalición entre PP e BNG". "Ningún dos dous grupos consultou os informes xurídicos dos técnicos municipais", dijo Cajoto, "nós si é eran desfavorables", ya que dijo que el interés social no justifica anular el acuerdo inicial de la mesa de contratación.

Fanego: "Non foron flexibles"

Fanego por su parte reconoce que la situación "non está ben" y subraya que "forzáronos moito e non foron flexibles". "Houbo tempo de buscar un amaño e non fixeron ningún esforzo, solo encamiñarnos a votar que si".

El nacionalista insistió en defender su enmienda: "Era o que procedía porque xa estabamos avisados por Secretaría que o procedemento non podía seguir así e nós non podíamos votar a favor do contrato nesas circunstancias".

"Levaronnos a onde nos quixeron levar eles", dijo en referencia a los socialistas, "pero non estamos contentos porque nunca quixemos chegar a esta situación". "Nós tratamos de buscar unha asesoría xurídica con garantías porque é unha adxudicación de moitos cartos e quixemos chegar tranquilos e seguros coa nosa proposta", explicó el nacionalista ante la posibilidad de que pudieran incurrir en un delito de prevaricación.

El PP alerta al BNG sobre un socio "que os despreza de xeito reiterado"

Por su parte el portavoz del PP, Javier Castiñeira, pidió al regidor que "deixe a súa actitude solitaria e desafiante e se una ao PP e ao BNG para resolver as taxas da residencia".

Al BNG le elogió sobre su cambio de postura, "valente e que os honra, pero por outro lado recomendámoslle que analice con quen está asociado que os despreza de xeito reiterado".