Adiós al stock con hasta el 80%

La novena feria de Stocks que organiza el Centro Comercial Histórico en Viveiro tuvo un arranque muy animado y no es para menos, ya que los once negocios participantes en esta edición ofrecen descuentos de hasta el 80% en cientos de artículos que la clientela no quiere desaprovechar.

"O pistoletazo de saída foi incrible, cunha resposta do público impresionante", asegura desde Mimimó Moda Infantil Natalia Rubal, muy satisfecha con el arranque de esta feria que "sempre funciona, é unha aposta segura" para los negocios a la hora de liberar su stock. "Axúdanos moitísimo, nós abrimos no 2020 que foi o ano do covid e toda aquela tempada de verán comémola, entón estámola sacando agora na feira de Stocks", dice. En su stand se pueden encontrar artículos de 5 o 10 euros. "De cara ao cole, trouxen xa bastante camiseta de manga larga, chándal de felpa a 10 euros, polos de manga larga tamén a 10, e teño camisetas de manga curta a 5 euros, de nadador a 3 e shorts e vestidos a 5 euros", expone.

Desde el primer año de la feria participa Sulian Complementos. Su propietaria, Camino Boñar, reseña que «es una oportunidad para sacar el stock que va quedando y cosas sueltas. En la feria hacemos un ofertón con precios superasequibles, rebajados hasta un 80%". En este puesto hay por ejemplo pañuelos de 3 y 5 euros, bolsos de polipiel y de piel de entre 5 a 50 euros, o bisutería de acero y plata desde 1 hasta 15 euros. "Desde el primer año siempre nos funcionó muy bien, nos merece la pena participar porque son cosas que a lo mejor te queda una unidad, y para sacarla le haces el 80% y se va", comenta.

Además de estos dos negocios, participan Iglesias Muebles, Versus, Raquel Seijido, Cocolatte, Óscar Joyeros, Kerale Moda, Oxígeno Surf, Van Surf y Van Surf Sneakers. Permanecen en las carpas de los jardines Noriega Varela hasta el jueves, en horario de once a dos y de seis a nueve y media.

INAUGURACIÓN. La apertura de la feria de Stocks tuvo inauguración oficial a cargo de la alcaldesa, María Loureiro; del jefe territorial de Economía e Industria, Gustavo Casasola, y del presidente de Centro Histórico, Tomás Lasheras, entre otros representantes del colectivo como su gerente, Isabel Méndez, y de la corporación municipal, con el teniente de alcaldesa, Jesús Fernández, y la concejala de turismo, Marisol Rey, así como los ediles del PP Óscar Rodríguez y José Soto.

"O comercio local é un dos motores da nosa economía, por iso dende o goberno temos un firme compromiso con este tipo de colaboracións", dice la alcaldesa sobre el apoyo del Concello a esta feria a nivel logístico.

"Os clientes poderán mercar verdadeiras gangas, é unha oportunidade estupenda de mercar artigos de primeira calidade a uns prezos inmellorables", destacan desde el CCH sobre esta feria, por la que invitan a pasarse.