El adiós de Jozi centra todas las miradas del derbi entre el Burela FSF y el Ourense

El derbi entre el Pescados Rubén Burela FSF y el Ourense Ontime será recordado como el último partido en el que la internacional brasileña Jozi vistió la camiseta de las Guerreiras Laranxas. Después de casi 15 años en el club mariñano, la leyenda canarinha dice adiós en mitad de la temporada para afrontar una nueva aventura en el fútbol sala italiano tras dejar una huella imborrable en el Pescados Rubén con 25 títulos y una personalidad muy marcada dentro y fuera de la pista. El partido arrancará este sábado, a las 11.00 horas y será retransmitido en directo por la cadena estatal Teledeporte.

"Me siento rara", señaló la protagonista antes de su última cita en el Vista Alegre. "Me cuesta mucho dejar Burela, estaba siendo una temporada difícil a nivel deportivo, pero sobre todo a nivel mental, y llegué a un acuerdo con el club para separar nuestros caminos. Ahora prefiero recordar todo lo bueno que viví aquí durante tantos años", explicó la jugadora, que puso en la balanza las razones para quedarse o marcharse y acabó tomando la decisión de buscar nuevos proyectos deportivos y vitales. "Decidí que necesitaba un cambio al no estar feliz con la situación deportiva de esta temporada", indicó.

La propia Jozi pide a los aficionados que acudan este sábado al Vista Alegre en un día tan especial para ella. "Espero que toda nuestra afición acuda al partido, estoy deseosa de ver a la gente y de poder despedirme con un abrazo de todas las personas que hicieron mi estancia tan feliz en Burela", dijo la jugadora, que después será también objeto de homenaje en una comida que tendrá lugar en el Nordés, a partir de las 15.00 horas y para la que están vendidos ya todos los abonos.

A nivel deportivo, el partido se presenta como una oportunidad para el Burela FSF de seguir sumando triunfos en los duelos autonómicos –lleva seis de seis– y de mantener o estirar la ventaja respecto a sus perseguidores en el liderato, que ahora es de 8 puntos. Julio Delgado no podrá contar con Irene Samper, que este viernes estaba realizando pruebas para conocer el alcance de su lesión y su lugar en la convocatoria lo ocupa la joven del filial Cris Blanco. Tampoco figura en la lista la nueva portera, Ana Eliza, que será la encargada de tomar el relevo a partir de la próxima semana.

Entrada gratuita

Con el objetivo y el deseo de que el pabellón Vista Alegre se llene este sábado en un partido tan especial y emotivo, la directiva del club burelés permitirá la entrada gratuita a todos los aficionados. "Este es un encuentro especial por ser un derbi gallego, pero sobre todo por ser el último partido disputado por nuestra legendaria portera, Jozi Oliveira. Los vecinos de Burela y aficionados podrán despedirse de Jozi y participar en el acto previo al partido", señala, prometiendo también alguna sorpresa al final del mismo.