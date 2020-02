Adif logró retirar el tren accidentado en O Barqueiro

Personal técnico y operarios del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) continuaron durante todo el día del viernes con las tareas necesarias para retirar el tren que descarriló en O Barqueiro con la ayuda de una máquina propulsada. Desde la firma destacaron que "están trabajando sin descanso para poder solucionar la incidencia en el menor tiempo posible".

Una vez retirado el vehículo que se salió de las vías, repararon los desperfectos ocasionados en las mismas. La previsión consistía en terminar los trabajos a última hora de la tarde para reanudar la circulación en la línea férrea que conecta Oviedo con Ferrol, en el tramo comprendido entre Ribadeo y Ortigueira, algo que se produjo a las nueve de la noche.

La actuación llevó más tiempo del previsto inicialmente, debido a que el vagón del tren que colisionó con el pilar de un puente o paso elevado existente sobre la vía, quedó encajonado bajo dicha infraestructura, lo que supuso una dificultad añadida.

RECUPERACIÓN. Por otro lado, las tres personas que resultaron heridas en el percance evolucionan bien. La interventora ya ha sido dada de alta, la viajera que resultó herida leve también y el maquinista se recupera satisfactoriamente tras sentirse mal justo al culminar la operación de liberación de los pasajeros, varios de los cuales quedaron atrapados unos 40 minutos en uno de los vagones.

La Plataforma pola Defensa do Ferrocarril demanda un buen mantenimiento de las instalaciones para reducir estas incidencias

La situación en que quedó el tren tras impactar contra el puente provocó que fuese necesaria la extracción de parte de los viajeros por el lateral, una vez que consiguieron desbloquear las puertas, aunque el espacio existente era escaso al quedar el vagón muy próximo a la pared. Los dos vagones que componían el tren quedaron desparejados y resultaba inviable que los viajeros pasen de uno al otro para abandonar el vehículo.

Por su parte, la Plataforma pola Defensa do Ferrocarril Ferrol-Ribadeo reconoce que aunque siempre cabe la posibilidad de que se produzcan accidentes, "é máis probabale se hai árbores de 40 metros á beira das vías, se non se manteñen as trincheiras en bo estado nin se limpan as gavias".

El colectivo defiende que realizando un buen mantenimiento de las instalaciones este tipo de incidencias ocurrirían con menor frecuencia. La plataforma denuncia que "no Ave gástanse inxentes cantidades de diñeiro mentras que nas liñas convencionais non se inviste case nada".