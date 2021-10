Adif estudiará un cambio de ubicación para el apeadero de San Cosme de Barreiros

El gerente de Adif para la zona noroeste, Luis Palacios, se comprometió, en su reciente visita a Barreiros, a estudiar un cambio de ubicación para el apeadero de San Cosme. Según explican desde el gobierno local, su situación actual "non favorece o seu uso, provocando un abandono que o chega a converter en espazo residual". La propuesta del Concello que el gerente de Adif estudiará pasa por acercarlo al centro urbano y convertirlo así "nunha infraestructura de utilidade ferroviaria e social". La idea es desplazarlo, "sempre que sexa posible", hacia la carretera que une San Cosme y la zona de la playa de Altar, "xa que daría servizo tanto ao pobo como á zona de praia", destacó la alcaldesa, Ana Ermida.

En este sentido, la alcaldesa destacó que esa ubicación encajaría "á perfección dentro do proxecto no que traballamos para conectar a zona do centro de San Cosme tanto cos barrios de Áspera e Vilar como coa zona de praia, dotándoo dunha senda peonil e ou de bicis que permita a mobilidade entre o centro e esas zonas".

Según indicaron desde el Concello, el responsable de Adif mostró su disposición no solo a estudiar el cambio sino también a invertir el dinero necesario.

Palacios visitó Barreiros para conocer de primera mano el estado de las instalaciones propiedad de Adif en el municipio y las demandas existentes en relación a estas infraestructuras. En su estancia estuvo acompañado por la alcaldesa y los tenientes de alcalde. Desde el Concello quisieron agradecer públicamente al gerente de Adif en la zona noroeste "a disposición e a sensibilidade amosada" para poder lograr un cambio para el apeadero que redundaría en un beneficio social.