Sara Pérez Rivas, veciña da parroquia mindoniense do Carme, faleceu este domingo aos 94 anos de idade. Vivía no barrio do Couto de Outeiro, moi pretiño do Pazo de San Isidro, onde se dedicou á labranza e ao coidado da familia xunto ao seu marido, Amadeo Candia Fernández, falecido xa hai anos.

Sara e Amadeo tiveron tres fillos, José Ramón (Moncho), Victorina, coa que residía, e Lisardo, que lle deron catro netos (entre eles Elena Candia, presidenta do PP na provincia, vicepresidenta primeira do Parlamento e agora líder do PP no Concello de Lugo) e tres bisnetas, Carmen, Mara e Paula.

Sara foi sempre unha muller moi vital, que gozaba de boa saúde e visitaba pouco o médico. Porén, a finais desta primavera sufriu un problema que foi deteriorando o seu estado e este domingo falecía.

A nova do seu pasamento provocou numerosas manifestacións de pesar e condolencias aos seus fillos e resto de familiares, especialmente á súa neta Elena, a máis coñecida e á que estaba moi unida, segundo ten manifestado a propia política nalgunha ocasión. A pesar da súa axetreada axenda e de que hai pouco máis dun ano se mudou á cidade de Lugo, buscaba a maneira de visitala todo o que podía.



Sara repousa no tanatorio Morán e será despedida mañá na igrexa e no cemiterio do Carme, ás cinco da tarde.