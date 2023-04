Adeus a Isidro Alvariño, o mariñán da casa indiana que retratou a Reagan

Hai unha casa en Santiago de Reinante, a máis bonita de toda a volta, que se coñece como Casa de Alvariño. Nela viviu desde os anos oitenta Isidro Alvariño, o pintor finado o venres aos 79 anos. O artista nacera en Sarxendez, a trinta metros da Casa do Merlo, no camiño da praia das Pasadas que recende a salitre do Cantábrico.

"Dende neno quixo comprar esa casa", comenta o seu fillo, David, sobre a deliciosa vivenda indiana de 1898 onde traballara a súa bisavoa. O singular desa construción é que incorpora un xardín romántico con acuarios, estanques, un pombal de planta octogonal e zonas de xogos.

Alvariño tardou corenta anos en ter a escritura de compra. Cando asinaba decidiu que sería o corazón da súa vida. Hai uns anos explicaba que a súa vocación pictórica era internacional, de alma pintada polos impresionistas de París -os seus amados Renoir, Degas e Monet-; "pero gústame que as obras queden aquí, que a xente teña que desprazarse ata Galicia para mercar algún cadro e vexa o que temos".

Todo empezou en Sarxendez. O mestre da escola unitaria de San Miguel de Reinante, José Ferrero Villanueva, encauzou aos pais para que o cativo fose artista. Isidro xa o decidira, como comprar a casa indiana de Don Rogelio. Con dez anos pintou un óleo cativo, Parrulos. Logo empezou con cursos por correspondencia que lle chegaban desde Barcelona.

Sete anos máis tarde de Parrulos, cando chegou o tempo obrigatorio da milicia, o pai mandouno a Madrid para que puidese acudir a clases de pintura.

Botou na cidade grande unha chea de anos. Pintou, gañou cartos, coñeceu unha rapaza cordobesa de Pozoblanco, casaron, tiveron dous fillos, e Isidro seguiu pintando e facendo diñeiro.

David, que herdou a arte no ámbito do deseño gráfico, relata que puido manter á familia e comprar un primeiro Renault 8 "facendo pintura artística para moblerías". "Encargábanlle un bodegón, por exemplo, el pintábao, e había outros cinco artistas que o copiaban". Alvariño foi pintor de mañás e amigo de noites. Gastaba un local de Madrid, que se chamaba El Cerdito con Tirantes, onde coñeceu actores, músicos como Paco de Lucía e pintores como Camilo Sesto. O alicantino empezara cantando en vodas, triunfou con Jesucristo Superstar e consagrouse con Melancolía tras deixar os pinceis.

No ano 1975 regresa a Barreiros. Catro anos máis tarde pinta o cadro emocionalmente máis notable da súa vida, La muerte de mi abuela. Décadas máis tarde, nas entrevistas nas que a súa barba era tan branca coma o seu sombreiro perenne, continuaba citando con amor esa obra.

De volta á casa continúa pintando e expoñendo. Hai un verán, en 1982, en que Alvariño inaugura a galería Solloso, en Ribadeo. Leopoldo Calvo Sotelo, daquela presidente do Goberno e amante da pintura, asiste ao acto.

Aparece tamén Alfonso Losada, responsable de Seguridade de Bridgeport (Connecticut) e empresario. Losada, finado hai un par de anos, era un emigrante de Boborás, que regresou á súa parroquia de Laxas para morrer. Na adega ten riojas, albariños e vegasicilias. Ao seu amigo George Bush, daquela vicepresidente de Estados Unidos, sabíalle o viño español. Na exposición de Ribadeo, Losada preséntase a Alvariño e encárgalle un retrato do presidente Ronald Reagan, que era do Partido Republicano, coma el. O pintor de Sarxendez trata de non tomalo en serio. Pasados uns meses, Losada mantén a palabra. Vai a Barreiros na busca de Alvariño con fotos e vídeos de Reagan, e cos dólares precisos. O pintor ponse ao traballo. O empresario ourensán convida ao artista a pasar o verán de 1983 na súa casa de Connecticut. Botaría alí uns meses en compañía de tres policías, galegos tamén. A escolta foi a esixencia que puxeron as autoridades norteamericanas para que Reagan recibise o seu retrato en persoa, na Casa Branca.

Por eses días, o presidente voaba no Air Force One cando unha violenta treboada obrígao a unha aterraxe desesperada. Ao cabo, a prudencia determinou que fose o vicepresidente Bush quen recollerse o óleo de Alvariño.