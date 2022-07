En 1998 o BNG chamou á porta de Mariluz Álvarez Lastra. Esta veciña de Porto de Riba xa levaba uns anos significada nalgúns movementos veciñais e non agochaba unha tendencia ideolóxica de esquerdas próxima ao nacionalismo. Cadrou no tempo coa primeira e única derrota que ía colleitar co que ía ser o seu compañeiro de fatigas e "xefe" entre comiñas como candidato á alcaldía, Fernando Suárez. A súa dimisión do luns pecha unha etapa de xeito moi literal: xa non queda ninguén dos equipos iniciais de Fernando Suárez. Fóronse desbotando concelleiros e concelleiras ata que só quedou ela. Quería rematar o mandato mais un atranco familiar non llo permitirá.

Pero na súa carreira política, tras o pau do 99, catro anos despois atopáronse de socios de goberno do PSOE de Balbino Pérez Vacas e non deixaron de gradar un segundo entre os veciños e de tensar a corda co propio PSOE ata deixar o goberno colgando dun fío. O caso é que en 2007 invertíronse os papeis e eles, coa lección aprendida e catro concelleiros, decidiron gobernar en solitario.

Para entón o papel de Mariluz Álvarez era xa decisivo e malia ter pasados poucos anos, xa se percibía que formaba un binomio complementario con Fernando Suárez. Eses catro anos de socios de goberno e os outros catro de goberno en minoría pasáronos pisando terreo, coma quen di, a diario. Percorreron cada rúa e cada barrio de cada parroquia. Ela sempre tivo moito peso na zona sur do concello, onde tamén Vicente Castro tivo un papel moi destacado. Foron anos de sacrificio case continuo que se reflectiron claramente nas eleccións de 2011 ao acadar a súa primeira maioría absoluta.

Neste tempo a concelleira deixou claras varias cousas: non parecía ter ambición política de ningún tipo, tiña a plena confianza do alcalde e non quería saber nada da Concellaría de Cultura, envorcándose na de Muller e Igualdade onde foi unha auténtica pioneira. Dende alí montou o Centro de Información ás Mulleres, o primeiro da provincia. Impulsou a iniciativa Ribadeo en negro contra todo tipo de violencias machistas. Fomentou políticas de igualdade con rango de prioridade na actuación municipal, nunca como acompañamento ou "paripé". E defendeu todo isto cunha paixón e unha forza vital que custa entender que colla nese corpo aparentemente tan feble.

Concelleiros e concelleiras foron indo e vindo. Houbo dimisións soadas, saídas naturais, relevos previsibles, pero ela sempre permaneceu ata que hai uns anos, cando xa ela mesma dicía estar moi cansa, colleu a dirección do centro de ensino no que traballa en Asturias. A mensaxe era clara: a política pasaba a un segundo plano. Esto cadrou coa chegada de xente nova, o desgaste de tantos anos e este último problema persoal. Pero nada debe empañar o seu labor que, por certo, sempre desenvolveu sen cobrar un peso.