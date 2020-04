"Ademais de tabaco os clientes levan golosinas, e moitas pipas"

Los estancos son servicios esenciales en esta situación de crisis sanitaria originada por el coronavirus Covid-19, Pero a pesar de que deben seguir con las puertas abiertas, estos son días diferentes y extraños en los que también ellos tienen que ajustarse a la nueva situación. "Reducimos o horario de dez da mañá a seis da tarde e establecemos algunhas medidas para a atención coma o uso de luvas e mascarillas, ademais de contar cunha mampara protectora e os clientes só poden entrar de un e un porque é un local pequeno e para cumprir coas distancias de seguridade", asegura Nati Uría, del estanco A Petaca de Burela.

Y las ventas se resienten. "Dentro do mala que é a situación, é certo que nós seguimos vendendo, aínda que as vendas baixaron bastante", reconoce Uria, "A xente que fuma non deixa de facelo pero igual alonga máis a 'cajetilla' porque economicamente tamén se está notando con persoas que perderon o emprego ou que lle baixaron os ingresos». Lo que no cambió mucho fue la clientela. A pesar de que los bares están cerrados, no se nota mucha afluencia de caras nuevas, de esas personas que antes acudían a los bares a comprar y ahora tienen que ir al estanco: «Igual pode haber alguén, pero tampouco o notamos moito".

En lo que los clientes son disciplinados es en cumplir la norma y no acudir al estanco para salir de casa, a pesar de ser este uno de los motivos por los que se puede salir sin exponerse a una multa. "Moitos clientes paran de paso que van traballar ou sacan o can de paseo e non veñen só para mercar o tabaco e a maioría compra cartóns para non ter que estar vindo cada pouco", afirma Uría, que también reconoce que aunque intentan evitar dar conversación para que estén en el local el menos tiempo posible, es cierto que la gente "necesita contacto social e sempre se fala máis que un día normal".

La gran parte de los productos a la venta en A Petaca están relacionados con el tabaco, pero también disponen de algunas golosinas, que en estos días están teniendo un mayor protagonismo. "Non temos moita variedade, pero é certo que temos que repoñer máis a miúdo porque a xente sempre leva algo, sobre todo pipas", indica Uría, aunque subraya que lo que más se vende sigue siendo el tabaco, tanto en cajetilla como de liar, que cada vez cuenta con más adeptos.