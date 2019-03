Adega recurre la sentencia que absolvió al alcalde de Barreiros de prevaricación urbanística

La asociación ecologista Adega ha recurrido ante la Audiencia Provincial el fallo del Juzgado de lo penal número dos de Lugo que absolvió al alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente Parga, así como a cinco ediles que formaban la junta de gobierno local en 2006 y a la entonces arquitecta municipal, del delito de prevaricación urbanística del que estaban acusados por la concesión, durante ese año, de 44 licencias para construir casi 3.500 viviendas.

Así lo ha confirmado uno de los portavoces del colectivo Adega, Froilán Pallín, quien ha asegurado que es "evidente" que los servicios eran "insuficientes" puesto que no los había. "Y la prueba de ello es el plan sectorial que dio (entre el Ayuntamiento y Xunta) forma a un convenio urbanístico por importe de 14 millones de euros", ha indicado.

El activista ha subrayado que "es imposible considerarlos como obras o servicios accesorios, y ahí está la clave porque sí no hay servicios no hay suelo urbano consolidado y no se podrían dar licencias", ha manifestado.

El colectivo busca que "esto no se pueda legalizar" al considerar que "sería injusto". "Sería como conceder barra libre, aquí hay responsabilidades también sobre las empresas arruinadas y aquellos compradores que compraron una vivienda ilegal, y ahora no la tienen", ha apuntado.

Asimismo, ha lamentado que transcurridos más de diez años, Barreiros sigue privado de un Plan General de Ordenación Municipal, circunscribiendo todo el urbanismo en este Ayuntamiento a una mera "chapuza".