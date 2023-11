El Adamo Celtas se erige en la revelación de Primera Autonómica femenina

El equipo revelación de la Primera Autonómica femenina viste de rojo y es de Foz. Pocos esperaban que después de la primera vuelta el recién ascendido Adamo Celtas estuviera entre los cuatro mejores del grupo Norte, sobre todo tras comenzar la temporada con dos amplísimas derrotas, por 50 y 30 puntos. Pero, "algúns cambios tácticos" y, sobre todo, el compromiso y la actitud de las jugadoras resultó determinante en una reacción que ha llevado al equipo que entrena Pablo Castro, con la asistencia de Miguel Fraga, a ganar cuatro de los últimos cinco encuentros y a colocarse con un balance de cuatro triunfos y tres derrotas tras siete jornadas.

La última victoria llegó además en una cancha muy difícil, la del Xiria (42-47). Los técnicos del conjunto mariñano se muestran felices, pero no excesivamente sorprendidos. "Sempre tivemos plena confianza neste grupo, levamos xa traballando con elas moito tempo e vemos do que son capaces por capacidade, pero tamén por carácter e personalidade. Nas dúas primeiras xornadas pagamos o que se pode chamar o peaxe á nova categoría, pero en canto acadamos o primeiro triunfo as xogadoras viron que podían competir a bo nivel e aí están os resultados para demostralo", aseguran los técnicos, que explican también su aportación a la reacción. "O único que fixemos foi darlles máis liberdade á hora de xogar, simplificamos bastante os movementos e as xogadas para que as xogadoras se atoparan máis cómodas e máis soltas á hora de atacar, sen estar tan pendientes dos sistemas", añaden.

Pero tanto Castro como Fraga le otorgan todo el mérito a las jugadoras que son las que están sacando adelante los partidos. "Ninguén lles regalou nada, todo o que están facendo é por méritos propios. En Carballo demostraron que son quenes de sacar adiante partidos moi complicados e por enriba cun arbitraxe moi discutido. Ademais, non so ganamos na casa, que sempre é un pouco máis sinxelo pola afección, senón que levamos xa dous triunfos fóra".

Para Castro y Fraga no hay "ningún tipo de presión" ni por los resultados ni por la clasificación. Y así se lo transmite a las jugadores. "-Non se trata de marcarse ningún tipo de obxectivos, senón de desfrutar do camiño. So lles pedimos ás xogadoras que saian en cada encontro a dar o mellor que teñen e a ser competitivas. Só pretendemos ir medrando como equipo e se ao final iso nos leva a ganar partidos pois todos moi felices".

Respecto al inicio de la segunda vuelta, que será en casa ante el Basket Coruña Leyma, los técnicos apuntan que "imos ter os pés no chan e pensar que non se pode voar en cada partido, pero somos mellores que no partido da primeira volta e xogamos na casa, así que intentaremos dar guerra".