O filme Caerán lóstregos do ceo, do burelés Adrián Canoura, vén de conseguir dous dos sete galardóns que se repartían no festival internacional de cine Filmadrid.

Tras a súa estrea na pasada edición no Play Doc, en Tui, o realizador mariñán presentou en Madrid a súa última curtametraxe, "unha sorte de ensaio ou poema visual na que proxecta o misticismo ritual do mito da Santa Compaña, e parte do reverso máis tenebroso da memoria oral de Galicia".

O traballo de Adrián Canoura recibiu en Filmadrid o Premio á Mellor Película na Sección de Vangardas –onde competía con outros doce filmes internacionais– e o Premio CAMIRA, unha plataforma internacional composta por críticos, académicos e outros profesionais do cine e as artes de imaxe en movemento.

O realizador, que se mostrou "ilusionado" tras recibir os premios, asinou outras pezas audiovisuais como Salitre nas veas, O Porco e o seu Espíritu e Escamas, Sangue!