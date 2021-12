El hombre acusado de violar de forma brutal a una mujer en un piso de Viveiro reconoció en el juicio que contrató los servicios de la denunciante para mantener relaciones sexuales, pero negó que la agrediera. Antes de comenzar la vista, que se celebra en la Audiencia Provincial de Lugo, el letrado de la defensa explicó que el novio de la víctima extorsionó al acusado y llegó a pedirle 66.600 euros, y achaca la denuncia por violación a que el hombre se negó a ceder al chantaje. De hecho, el acusado denunció las amenazas y el caso está pendiente de juicio.

Según argumenta el ministerio fiscal, que pide quince años de cárcel para el presunto agresor, el hombre violó con gran brutalidad a una mujer que ejercía "esporádicamente la prostitución" en Viveiro y que, como consecuencia de la agresión, sufrió contusiones en prácticamente todo el cuerpo, además de padecer un trastorno de adaptación y reacción a estrés grave, dado que llegó a temer "por su vida".

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los hechos sucedieron el 21 de febrero de 2019, cuando el acusado acordó con la víctima un "servicio sexual", por el que iba a pagarle 100 euros. Sin embargo, desde "el primer momento", precisa la acusación pública, "el comportamiento del acusado fue brusco, violento y desconsiderado, como pensando que por haberle pagado a una prostituta podía hacer con ella lo que quisiera”.

El acusado negó rotundamente los hechos y narró con detalle las amenazas que supuestamente recibió por parte del novio de la víctima. "Me amenazó de muerte y me enseñó fotos de mi hija. Me asusté mucho", declaró entre lágrimas.

La víctima, por su parte, mantuvo que el acusado se puso "violento y agresivo", llegando a tirarle del pelo y a golpearla. "Me arrastró por el pelo, me golpeó contra el lavabo, me quemó con un mechero y me violó", dijo.