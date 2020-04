"La acuarela requiere concentración y ayuda a evadirse de los problemas"

Estos días en los que los hobbies están tomando más protagonismo que nunca debido al tiempo libre que tiene la mayor parte de la sociedad, el acuarelista leonés Juan Ramón Alves, que tiene una segunda residencia en Barreiros, se ofreció a impartir un curso online para los barreirenses que quisieran acercarse a este arte. Ya en marcha a través de Facebook, el curso está teniendo cada día más alumnos.

¿Cómo surgió la idea de impartir este curso de dibujo y pintura a distancia?

Tengo mi segunda residencia en Barreiros y ya he impartido algún taller en Barreiros, Ribadeo y Alfoz. Ahora, dada la situación actual, me ofrecí al Concello para impartir estas clases y así que tanto niños como adultos puedan tener una actividad más para llevar lo mejor posible estos días de encierro obligado. El Concello aceptó muy bien la idea y ya está en marcha la página de Facebook para ir siguiendo el curso. Mi idea es hacerlo ameno para todo el mundo.

¿De qué manera son las clases?

Voy colgando vídeos y demostraciones, así como un tutorial en Facebook. Son cosas muy sencillas para que todo el mundo pueda seguirlas, porque no hace falta tener conocimientos de pintura para participar. A través de Facebook es todo muy ágil y se va viendo la evolución de cada uno. La idea es que todos los alumnos vayan colgando sus trabajos para ir viendo los avances a medida que dan más clases.

Usted trabaja con la acuarela, ¿es esa la técnica en la que se centra?

En este caso la técnica más indicada es la acuarela, porque es una forma de pintar muy limpia y que no da olor. No mancha y cualquier persona lo puede hacer sin contar con un espacio adecuado para pintar. Además es muy asequible, no se necesitan muchos medios ni recursos.

¿Es una técnica complicada?

Empezar a pintar en acuarela es fácil, pero ir perfeccionando la técnica es lo que resulta complicado. Es una pintura muy bonita, pero requiere técnica y esta es muy complicada de conseguir, pero una vez que te enganchas es una pasión y le vas dedicando muchas horas y superándote con cada obra. Al final te quedas con lo fundamental y eso también engancha a la gente. Requiere concentración. Sí, exige mucha concentración. Por eso creo que también es indicada para estos momentos porque te ayuda a evadirte de los problemas. No es que sea un trabajo de muchas horas, pero es muy constante.

¿Hay ya movimiento en el grupo del curso?

Sí, ya contamos con una veintena de personas. Normalmente la gente entra por curiosidad y después va probando. Lo más complicado siempre es que vaya perdiendo el miedo a publicar los trabajos que hace, pero hacerlo también es una forma de ir viendo como evoluciona cada uno y de superarse cada día.

¿Echa de menos Barreiros, ahora que no puede viajar?

Si, la verdad es que anhelo estar ahí y cada cierto tiempo le pregunto a la gente como está todo, así que estar impartiendo este curso en la distancia también es una forma de estar un poco allí. De todas formas, ahora es tiempo de aguantar y yo también soy personal sanitario, así que tampoco puedo desplazarme porque tengo que estar siempre localizado. Es lo que toca y hay que estar aquí.

¿Cómo lleva estos días su labor como sanitario?

Un poco mejor, pero se vive con estrés porque es necesario conocer un poco mejor la enfermedad. A nivel anímico te sientes desolado por todo lo que está pasando, pero es momento de estar con ánimo y ayudar en todo lo posible.