Reabre un símbolo de la hostelería mariñana. "Actuei ben e volvería facelo"

El gerente de Casa Miranda de Burela se lamenta de que los medios de comunicación, particularmente las televisiones «nos estivesen machacando durante tanto tempo». Sin quererlo, su local se convirtió en el primer símbolo del brote de Burela ya que fue el primer local que cerró, aunque José Prieto recuerda que en realidad nadie se lo cerró: "Fíxeno eu por responsabilidade ao ter un positivo", y aunque reconoce que eso le hizo "moito dano e paseino moi mal", es una decisión que tomaría de nuevo: "Volvería facelo porque a saúde ten que estar por riba dos cartos, así que se volvese pasar, volvería actuar igual".

Se queja de que cuando ya pudo volver a trabajar tras superar la cuarentena sin ningún tipo de problema por parte de nadie vinculado al local, pidió que le hicieran una prueba para saber si tenía todavía el coronavirus "pero dixéronme que non. A verdade é que non o entendo, pero foi así. De todas formas eu non estaba tranquilo e ó final fun facela eu pola miña conta porque está claro que se volve pasar algo o bar xa non podería remontar, sería imposible porque perdería toda a confianza dos meus clientes".

José Prieto insiste en que él siempre fue "honesto2 con la gente al cerrar sin que se lo exigiesen y ahora solo quiere volver a trabajar. Por el momento, el día de ayer fue "regular". Burela sigue confinada así que hay "moi pouca xente, a verdade. Os locais están pechados e a xente non se anima a saír a tomar algo".

Considera fundamental "que agora todas as insitucións nos boten unha man, porque estiveron máis dun mes mallando en nós e iso fíxonos moitísimo dano, así que é necesario que se nos axude para remontar".

Dice que la situación ahora mismo no es como cuando surgió el brote de Burela "e estou convencido de que hai máis noutros sitios. Por que non se di? Pois para que non se estenda o pánico. Eu estou convencido deso". Asegura que conoce a muchos hoteleros "que tiveron moitas anulacións de reservas" y conoce gente "que ía vir aquí e xa non virá". Cree que esto es algo irracional "porque aquí estamos nunha cifra de positivos moi pequena para unha poboación de 70.000 habitantes que hai na Mariña e se non vén xente vamos sufrir moitísimo nos bares, nos restaurantes, pero tamén nas tendas, nos supermercados... todo. E esto non se trata só de Burela, trátase da comarca enteira".

Bajo su punto de vista, "está moi claro que se á comarca non lle vai ben a ninguén nos vai ir ben, porque formamos parte todos dunha cadea". Con respecto a la campaña del verano, el responsable de Casa Miranda indica que es obvio que se trata de una época en la que gran parte del tejido comercial mariñano de cualquier sector hace un acopio económico que le sirve de colchón durante el resto del año. "Se non temos iso, ímolo ter moi complicado para ir tirando o resto do ano. Perdemos moitísimo".

De momento, está satisfecho de volver al trabajo "e facelo con garantías. A xente coñéceme e sabe que o fixemos todo ben".

SAN MIGUEL. En Ribadeo reabrió el San Miguel, otro restaurante cerrado por esta circunstancia y que superó la cuarentena.