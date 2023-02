El actor Carlos Blanco pregonará el 17 el Carnaval de Ribadeo

El actor Carlos Blanco será el encargado de pronunciar el pregón del Carnaval de Ribadeo el próximo día 17, a las siete y media de la tarde en el Teatro. Y a partir de las nueve de la noche ofrecerá una función en el auditorio Hernán Naval. Será el inicio de una cita que finalizará el 25 con la Queima do Entroido y que en esta edición llega cargada de novedades.

Una de ellas será la fiesta temática de héroes y heroínas que se celebrará el día 18. "As persoas que se disfracen e consuman nos establecementos hostaleiros adheridos o 17 e o 18 entrarán no sorteo de tres premios de 100 euros en metálico cada un", explicó la presidenta de la asociación de comerciantes, Carmen Cruzado, y puntualizó que por héroes y heroínas "por exemplo aquelas mulleres que tiveron un papel fundamental ao longo da historia, que nadarron moitas veces a contracorrente, mulleres pioneiras no seu tempo e tamén esas super muleres da vida cotiá" y no solo los clásicos héroes de cómic.

Carlos Blanco. AIGI BOGA

El domingo 19 saldrá la Comparsa do Cocho, acompañada de charangas, de gaitas y de mascaritas. En el Cantón el Domingo Lardeiro también habrá una concentración de mascaritas, entre las que se sorteará una noche en Paradores y una cena para dos personas en el restaurante Javier Montero. Ya por la tarde será el baile infantil en la discoteca Rosalar con la animación de Paco Nogueiras.

El martes de Carnaval será el desfile, a partir de las cinco de la tarde desde la calle Rosalía de Castro hasta el consistorio. Se repartirán 3.500 euros en premios. Y el 25 será la Queima do Entroido en Rosalía de Castro. Habrá fuegos artificiales y una traca final para cerrar la fiesta.

El cartel de este año fue presentado este sábado por el alcalde, Fernando Suárez Barcia; los concejales de Cultura, Pilar Otero, y Turismo, Pablo Vizoso; la presidenta de la asociación de comerciantes, Carmen Cruzado; y el gerente del colectivo empresarial, Jesús Pérez.