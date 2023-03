Actividades culturales y servicios sociales de referencia para todos

Si por algo apuesta el Ayuntamiento de Mondoñedo es por ofrecer a sus vecinos unos servicios sociales de referencia en la provincia y una oferta cultural que se amolda a sus intereses y a los de los turistas que visitan una ciudad que brilla con luz propia gracias a su patrimonio material e inmaterial.

El grupo de gobierno que encabeza el alcalde, Manuel Otero, apostó desde el primer momento por potenciar dos de los eventos más multitudinarios y de mayor retorno económico, como son As San Lucas, que se celebran en octubre, y el Mercado Medieval, que se desarrolla durante tres días en agosto. "Festas que son referente a nivel autonómico e das comunidades veciñas", aseguran desde equipo de gobierno. Fiestas que se celebran desde 1156, lo que convierten a Mondoñedo en una de las ciudades más antiguas de España y donde los caballos son los protagonistas de la mayor parte de los actos.

Manuel Otero, alcalde de Mondoñedo. VICTORIA RODRÍGUEZ

Otras fiestas como la de los Remedios, el Corpus, el Entroido, la Festa da Árbore, la Semana Santa, As Quendas, as Xornadas do Peregrino, o Festival MindoMúsica o el Magosto completan la extensa oferta cultural de una localidad que también piensa en ofrecer servicios sociales de máxima calidad a sus vecinos.

El Ayuntamiento de Mondoñedo hace una apuesta firme por la cultura para vecinos y turistas

Este tipo de actuaciones sociales se llevan buena parte del presupuesto municipal, ya que un 40% del millón y medio de euros que tiene asignado corresponde a fondos propios, con los que gestionan servicios y actividades para niños, jóvenes y mayores y de apoyo a las mujeres a través del CIM (Centro de Información á Muller).

El departamento de servicios sociales está formado por un grupo de 44 personas que coordina la edil de Benestar Social, María Ángeles Rodríguez Rico. Este departamento apuesta por la implantación de servicios sociales integrales, "onde todos teñan cabida, dende asociacións, Xunta, centros educativos, residencias de maiores, centros de menores, hospital, veciños... nunha gran engranaxe onde o que importa son as persoas", asegura la edil.

Soportales de la plaza de la catedral de Mondoñedo. J.M. ÁLVEZ (AEP)

A nivel de educación, se trabaja con los jóvenes del instituto en un programa de ocio alternativo con propuestas sobre prevención en el consumo de drogas, acoso escolar o igualdad. También se llevan a cabo campamentos para los más pequeños, tanto en Navidad como en verano y en Semana Santa, para facilitar la conciliación. Para niños con necesidades, Mondoñedo cuenta con un servicio de Atención Temperá, en el que se atiende a unas 300 familias de niños de 0 a 6 años, a lo que se suma la experiencia piloto de una Atención Postemperá, un servicio de educación familiar, psicopedagogía, logopedia y fisioterapia.

Los campamentos en Navidad, verano y Semana Santa facilitan la necesaria conciliación

Los más mayores también reciben su atención a través de cursos de manejo de nuevas tecnologías con un programa pionero denominado As Tics na casa con el que Mondoñedo logró mejorar la comunicación de las personas mayores durante una época difícil como fue la pandemia, una situación que generó muchas actuaciones en esta dirección.