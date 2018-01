La actividad comercial y hostelera cayó en Xove tras la apertura del corredor

El comercio y la hostelería de Xove consideran que la apertura del corredor, del que este miércoles por la tarde se cumplió un año, provocó una caída de la actividad comercial en el núcleo urbano, aunque la incidencia varía según el sector. El alcalde, Demetrio Salgueiro, comparte esta apreciación, pero destaca como ventajas de la infraestructura que liberó la travesía del tráfico de camiones y del ruido dándole más seguridad.



Juan Carlos López González, el último presidente de la Aciam, indica a título particular que «influíu bastante» y se percibió con claridad el verano pasado. "Houbo sectores que o notaron máis que outros". Cree que "será cuestión de reconducir os negocios, pero está claro que antes había máis xente de paso, que agora vai polo corredor. A hostalería, a restauración e os supermercados nótano".



La clientela del comercio xovense mantiene su fidelidad, pero el descenso se produjo sobre todo entre los visitantes que paraban en Xove "porque ían de camiño a outros sitios e agora non paran".



SEÑALIZACIÓN. Los asociados de la Aciam mantuvieron una reunión con el alcalde hace semanas para analizar la situación y demandaron mejoras en la señalización de los atractivos del concello a lo largo del corredor, "porque Xove ten a costa máis fermosa da Mariña e hai xente que aínda non a coñece", precisa López. El descenso de actividad hace más necesario que "comercio e Concello vaian da man e colaboren", piensa.



El empresario y gerente de la estación de servicio del polígono de Camba, Amador García, aprecia una reducción del 15% en las ventas de la gasolinera. "Os servizos seguen usándose, pero ao non pasar xunto do parque empresarial nótase bastante, para nós non foi positivo porque sacaron o tránsito de diante do establecemento e agora ou vés adrede ou non paras, a xente que non é da zona pasa de largo. Os clientes habituais seguen vindo, pero perdimos un potencial grande". Añade que el corredor no fue solución para Xove, donde no había atascos, que están en la travesía de Viveiro, dice.



VENTAJAS. El alcalde cree que la Avenida da Deputación ganó al dejar de circular los vehículos pesados y los de las auxiliares de Alcoa, pero reconoce que también perdió coches y visitantes de paso en verano. "Viveiro está ao lado, é unha zona moi turística e moitos xa van directamente por fóra".



Demetrio Salgueiro piensa que el pueblo ganó en tranquilidad, con menos ruido y molestias, y más seguridad vial. "Uns bos accesos son imprescindibles, Viveiro pídea a berros, porque é un tapón grandísimo. Unha variante sempre pode ter algunha consecuencia negativa, pero ao final é unha mellora das comunicacións, que son imprescindibles e benefician cando hai que saír fóra, pois a comarca está bastante illada e necesita conexión canto antes coa A-8 e a variante de Viveiro. Hai que ver tamén a parte positiva, porque nos acerca aos visitantes", recalca.



El regidor apuesta por compensar el impacto en el comercio y la hostelería, "que puido resentirse un pouco" con campañas de promoción para que "a xente nos visite por outros motivos e facendo concello e comercios atractivos".