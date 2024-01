Activada la vigilancia en las playas mariñanas ante la llegada de pellets

Tanto la asociación A Mariña sen Plástico como los concellos costeros revisan estos días los arenales para detectar la posible llegada de bolitas de plástico procedentes del vertido del mercante Toconao frente a aguas portuguesas, que la brigada de Medio Ambiente de la Fiscalía del Estado investiga. El colectivo se coordinará con los concellos si llegasen cantidades relevantes, algo que no sucedió por ahora.

El alcalde de O Vicedo, Jesús Novo, confirmaba que en las playas del municipio aún no detectaron pellets. En Viveiro la teniente de alcaldesa Miriam Bermúdez tampoco recibió avisos. Ni hallaron nada en Cervo, donde la alcaldesa, Dolores García Caramés, confirmó que el GES inspecciona los arenales y según su responsable, Mario Antuña, hubo un aviso el sábado de la aparición de un saco en la cala de Coído, pero cuando llegaron no estaba y solo hallaron unas bolitas en el vial.

También la alcaldesa de Burela, Carmela López, indica que revisan los arenales y seguirán vigilantes, pero aún no hallaron las diminutas bolas de plástico blancas, que "que por desgracia é habitual atopar cando limpamos as praias con Gaia". Asegura que estarán preparados para crear grupos de voluntarios y adoptar las medidas necesarias para limpiar los arenales si se ven afectados. Además, aprovecha para reclamar una mayor concienciación.

El teniente de alcalde de Foz, Francisco Javier Fanego, recorrió este lunes por la tarde las playas sin rastro de los pellets. Si aparecen ya avanza que promoverán acciones de voluntariado para su limpieza y lo comunicarán a la Consellería de Medio Ambiente. El regidor, Fran Cajoto, indica que este domingo en Costas no tenían constancia de su presencia en las playas y afirma que estarán alerta ante cualquier aviso sobre su llegada.

La concejala de Medio Ambiente de Xove, Cecilia Duarte, sí confirma la aparición de una pequeña cantidad de bolitas en la playa de Esteiro, que ya inspeccionó personal de Costas. El Concello analiza el procedimiento para su recogida, que sería manual, dado que en las máquinas existentes se cuelan.

La alcaldesa de Barreiros, Ana Ermida, mantiene un protocolo de vigilancia para comprobar la magnitud del material que llega durante la bajamar, pero aún no detectaron más de lo habitual. Además, definen protocolos sobre los métodos de trabajo, la seguridad de las personas y las condiciones de la retirada de modo que dañen los arenales. Ofrece colaboración y reclama coordinación para optimizar medios y resultados. También hace un llamamiento para reducir el consumo de plásticos, porque muchos acaban contaminando los mares.

El Concello de Ribadeo puso ya la venda, pues inició la limpieza de los arenales en colaboración con la Xunta. Agentes de la Policía Local y efectivos de Protección Civil revisaron las playas e hicieron un informe. El alcalde, Dani Vega, indica que "a presenza era ridícula, non había un problema, pero de igual modo trasladamos as fotografías realizadas á Consellería de Medio Ambiente".

Dos operarios limpiando playas en Ribadeo. EP

El regidor señala que decidieron limpiar pese a la escasa cantidad de material. Operarios municipales provistos de palas, cribas, rastrillos y guantes retiraron los pellets localizados en Os Castros y As Illas. "Consideramos que é mellor retiralos en lugar de que estean por aí. Actuaremos sempre coa colaboración institucional para que ese traballo sexa coordinado e dea resultados".

MICROPLÁSTICOS. Por su parte, A Mariña sen Plásticos aclara que las bolitas de plástico halladas en las playas de la Costa lucense son las habituales, por lo que no pueden atribuirse al vertido del Toconao, aunque tampoco se descarta que en los próximos días las corrientes arrastren material hasta A Mariña, indica Angela Rodríguez Fulgueiras, quien recuerda que desde la década de 1990 convivimos con estas bolitas o microplásticos, cuya limpieza resulta "practicamente imposible", debido a su diminuto tamaño, similar a una lenteja, pero "intentas deixalo o mellor posible".

Sobre si son o no contaminantes señala que todo depende de a quién se pregunte. "Se falas coa Xunta dirá que non hai risco, pero se falas cos que limpan diranche que tanto bolas como plásticos, son como esponxas e capturan ou absorben sustancias tóxicas presentes no mar". La Comisión Europea (CE) se pronunciaba el año pasado al respecto apuntando que contaminan los ecosistemas, además de acumularse en animales —peces y moluscos—, por lo que también los consumen los seres humanos y además contaminan el agua potable.

Basilio Otero: “El vertido va a ser muy difícil de erradicar porque tenemos una costa muy agreste”

El presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, el burelés Basilio Otero, advirtió este lunes sobre el hecho de que el vertido permanecerá "meses o años pululando" por el litoral y que las barreras de hidrocarburos podrían haber servido para "recoger las bolitas" antes de que estas "llegasen a tierra", manifestó en declaraciones a Europa Press. Otero demanda "llevar a cabo algún tipo de actuación a nivel global en materia de limpieza" para "quitarle el miedo a la gente y tener una costa limpia cuanto antes".

El también presidente de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Lugo y patrón mayor de Burela lamenta que "los vientos de noroeste" que han azotado en los últimos días el litoral gallego hayan "distribuido el vertido por toda la parte oeste de la costa". "Va a ser muy difícil erradicar los pellets porque tenemos una costa muy agreste, con muchas entradas, y con el tamaño que tienen va a haber bolas por todos lados durante mucho tiempo", ha alertado.

Basilio Otero cree que las barreras pudieron servir para recogerlas. "No se debió haber esperado a que llegasen a tierra para desplegar el contingente", reflexiona y añade que el mayor perjudicado será el medio ambiente.