Por qué el Obispado inmatricula el monasterio de San Salvador en Lourenzá

El grupo municipal del Partido Popular de Lourenzá forzó la convocatoria de un pleno para que se aclare cuál es la titularidad de diversas propiedades que el obispado de Mondoñedo-Ferrol está inmatriculando. Entre ellas se encuentra el monasterio de San Salvador, pero también otras zonas emblemáticas como el denominado campo de bolos así como otras referencias catastrales.

Esta petición popular no fue bien acogida por el gobierno municipal porque la alcaldesa, la socialista Rocío López, recordó que ya había informado de esta situación a los ediles populares pero que, de todos modos, se la expondrá de forma más pormernorizada en la sesión plenaria que quiere celebrar "canto antes, sen esgotar o prazo da convocatoria".

Los concejales del PP reconocen que el viernes de la semana pasada celebraron una reunión con el resto de grupos políticos así como con integrantes de la Asociación Patrimonio Laurentino para tratar este asunto, pero quieren que desde el gobierno municipal se ofrezca más información en una sesión plenaria para aclararlo a la ciudadanía.

Dicen desde el PP laurentino que "o noso obxectivo, sen ánimo de procurar malestar, é aclarar a situación destes terreos e bens, pechar os convenios precisos entre Bispado e Concello para traballar pola rehabilitación do inmoble, do seu entorno e do seu uso público en beneficio dos laurentinos".

La extrañeza de la alcaldesa

Pero la alcaldesa de Lourenzá expone que, en realidad, el movimiento del Obispado para proceder a la inmatriculación de esos bienes es algo ya bien conocido que iniciaron hace un tiempo incluso para su sorpresa "porque a realidade é que todo o mundo pensaba que xa os tiñan inmatriculados".

Al mismo tiempo, Rocío López recuerda que incluso ya hablaron con representantes del Obispado con anterioridad porque algunas dependencias municipales se encuentran en esas zonas del edificio del monasterio "pero non hai ningún problema co Bispado". También indica que, en todo caso, lo que se persigue en este asunto es "o que viñemos anunciando xa desde un principio, que é que eses edificios e eses espacios se adiquen a fins sociais e se poidan rehabilitar".

Añade que, en cualquier caso, expondrá tanto al PP como al resto de vecinos interesados todo lo vinculado a este asunto en el pleno en el que se tratará esta cuestión.