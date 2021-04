Acisa Ribadeo sortea joyas en una campaña por el Día de la Madre

Unha xoia para outra xoia es el nombre de la campaña promocional iniciada por la Asociación de Comerciantes de Ribadeo (Acisa) con ocasión del Día de la Madre. Concretamente sortearán tres joyas entre todas aquellas personas que hagan sus compras en el comercio asociado hasta el 3 de mayo.

Esta promoción la presentaron ayer el vicepresidente de Acisa, Roberto Rivas, y el gerente del colectivo, Jesús Pérez Prada. Rivas recordó que el año pasado tenían intención de hacer una campaña con esta jornada pero el confinamiento por la pandemia se lo impidió. Por eso este año lo impulsan un poco más "e sortearemos tres xoias de gran valor entre os clientes que merquen os seus agasallos para o Día da Nai en Ribadeo desde hoxe mesmo".

Pérez Prada, por su parte, explicó el funcionamiento de la campaña, para la que indicó que lo único que tendrá que hacer quien compre en los establecimientos locales es "cubrir as rifas que van estar á súa disposición nos comercios asociados co seu nome, apelidos e numero de teléfono, e os establecementos custodiarán as rifas ata que o día 4 o persoal de Acisa se achegue a recollelas para ese mesmo día sortear os premios. As rifas para que sexan válidas teñen que ir debidamente seladas por cada establecemento e non se establece compra mínima".

Añadió que en esta campaña colaboran Xoiería Azabache, Pratería Gutié y Terra Branca, "aos que queremos agradecerlles publicamente a súa colaboración".

También, a un nivel más genérico, el gerente de Acisa recordó "a todos aqueles que deixan todo para o ultimo día" que en Ribadeo "abrimos os domingos, polo que o propio Día da Nai, o 2 de maio, se non te acordaches de facer ese agasallo que tiñas pensado facer, tanto se eres de Ribadeo como se eres veciño ou veciña da comarca xa sabes que Ribadeo te agarda. Deixamos outra xornada a maiores, a do 3 de maio, por se houbo algún despiste e ese día hai que saír a mercar o agasallo para esa persoa especial".