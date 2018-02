Acisa de Ribadeo rechaza la decisión de prohibir quemar la senyera en el Entroido

La Asociación de Comerciantes, Industriales, Servicios y Autónomos (Acisa) de Ribadeo mostró este domingo su disconformidad con la decisión del alcalde ribadense, el nacionalista Fernando Suárez, de prohibir que con el muñeco del Entroido que representaba a Puigdemont se quemase una "senyera".

El colectivo de comerciantes era coorganizador de las fiestas de Carnaval en Ribadeo junto con el Concello, ya que este año no se había conformado una comisión vecinal.

Sin embargo, aseguran que desconocían a quién representaba el muñeco que se iba a quemar en la noche del sábado así como los atributos que le colocarían, algo que también afirmó tanto el alcalde como el concejal de cultura, Farruco Graña, quien también secundó la prohibición de que se quemase la "senyera".

En un comunicado difundido este domingo a través de las redes sociales Acisa asegura "lamentar que la decisión tomada (por el alcalde) rompiese la dinámica de buen trabajo y comunicación que Concello y Acisa habían mantenido durante todos los carnavales, dado que ni se nos consultó ni se nos informó de la decisión tomada personalmente por el alcalde sobre el muñeco de la quema".

No compartimos la decisión tomada por el alcalde de Ribadeo. Creemos que el Carnaval es para pasarlo bien

Asimismo, remarcan que respetan y valoran el trabajo de las personas que individualmente se encargaron de la elaboración del muñeco "a las que nos consta se les dio total libertad dado que ni Concello ni Acisa conocíamos el personaje que se quemaría".

En ello difieren de lo explicado por el alcalde, quien apuntó que en principio se había acordado que la efigie a quemar representase a Woody Allen. Acisa dice que "en ningún momento se decidió quemar a ningún personaje en concreto, ya que se le dio libertad a las personas que de ello se encargaron, como todos los años".

Desde la asociación de comerciantes, como coorganizadores del Carnaval, añaden que "no compartimos la decisión tomada por el alcalde de Ribadeo. Creemos que el Carnaval es para pasarlo bien al igual que se hicieron bromas en la gala del sábado con diferentes políticos y personas de Ribadeo y al igual que años atrás se quemó a un presidente de Estados Unidos con su bandera al igual que se quemaron otras banderas en otra ocasión; no hubiera pasado nada por quemar un muñeco, no con una bandera sino con una bufanda y un lazo". Concluyen indicando que Puigdemont "es un personaje de actualidad y estando en Carnaval no tiene por qué ofenderse nadie"

Saltaron chispas: Protección Civil apagó ropajes del muñeco en zonas próximas



Durante la quema del polémico muñeco, como suele suceder, saltaron algunas chispas a causa de la pirotecnia que, en esta ocasión, fueron a parar a algunos canalones de casas cercanas. No se produjeron daños dado que de forma muy rápida acudieron miembros de Protección Civil de Ribadeo, que apagaron sin dificultad esos rescoldos antes de que pudieran llegar a causar algún daño.