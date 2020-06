Acisa de Ribadeo se lanza a por el verano con una nueva campaña e imagen renovada

La Asociación de Comerciantes, Industriales, Servicios y Autónomos (Acisa) de Ribadeo aprovechó el primer día en el que el estado de alarma ya no está vigente en Galicia para demostrar que sus intenciones pasan directamente por ir a por el verano y tratar de aprovechar al máximo la campaña que empezará dentro de tan solo medio mes. Para ello anunciaron una nueva campaña de promoción de Ribadeo como "o mellor destino de compras e de ocio. Ademais a asociación estrea unha nova imaxe corporativa" bajo un nuevo lema que es 'Pensando en ti'.

El presidente del colectivo, Francisco Iriarte, reseñó que intentan potenciar la imagen de Ribadeo como "un destino excepcional de vacacións, ocio e compras". Admitió que ya tienen la vista puesta en la próxima apertura de fronteras con Asturias del próximo lunes "e por eso pensamos que xa era o momento de reactivar a nosa labor potenciando a imaxe de Ribadeo, para recordarlle aos nosos veciños e veciñas que seguimos estando aquí, pensando neles e esperándoos, cos mellores produtos e servizos, o mellor prezo e cumprindo con todas as medidas de seguridade e hixiene".

El gerente de Acisa, Jesús Pérez Prada, explicó la campaña apuntando que "xa comezou pero terá maior intensidade nas vindeiras semanas e non rematará ata setembro. Estará presente en toda Galicia e Asturias utilizando diferentes medios e formatos. Queremos que o nome de Ribadeo soe e se vexa durante todo o verán en ambas comunidades".

Francisco Iriarte añadió que tratarán de "reforzar a imaxe turística da vila, dando conta de todo o que se pode facer en Ribadeo durante o verán como mercar, comer, cear, vir de vacacións, vir de ponte ou de fin de semana".

En cuanto al cambio de imagen corporativo, Acisa explica que es una operación que llevaban tiempo queriendo llevar a cabo "e tras este período de parón forzado cremos que podía ser o momento axeitado. O novo logotipo, conserva a esencia do anterior, tanto a chave de Ribadeo, símbolo de Acisa dende os seus inicios, coma a bandeira de Galicia, pero dándolle un aspecto mais moderno. Tamén se sacou o nome do interior do logo, para poder facelo mais visible".