Acisa de Ribadeo fomenta el comercio sorteando dos viajes a Cuba en la Fiesta Indiana

La Asociación de Comerciantes (Acisa) de Ribadeo aprovechará que este año la Fiesta Indiana estará especialmente dedicada a Cuba para realizar una importante campaña promocional y en dicha fiesta sortearán un viaje para dos personas a la isla caribeña.

El presidente de Acisa, Francisco Iriarte, explica que esta iniciativa surgió tras preguntar a los asociados su opinión sobre la posibilidad de realizar este sorteo "e vendo que a día de hoxe son case 100 os establecementos que queren participar na campaña, decidimos seguir adiante e levala a cabo".

La campaña está diseñada para que participen tanto socios como no socios de Acisa porque desde el colectivo empresarial consideran que "pode ser un sorteo moi beneficioso para o conxunto dos establecementos da vila e moi atractivo tanto para veciños coma visitantes". Por eso la plantean como una campaña "na que non é o comerciante ou hostaleiro quen ten que ofrecer a rifa, se non que sexa o cliente o que a pida, e pida moitas". Dado que se trata de una campaña de coste elevado para el colectivo, de forma excepcional será la primera vez en la que Acisa cobrará a los establecimientos por participar. El coste de adhesión al sorteo es de 25 euros, aunque los socios de Acisa pagarán solo 10 y los que no estén asociados, pagarán 15. La fecha límite para adherirse es el 21 de junio.

El gerente de Acisa, Jesús Pérez Prada, explica que "o único que ten que facer calquera establecemento, socio ou non de Acisa, é mandar un mail a [email protected], un Whatsapp ao móbil 663.39.62.26, chamar o 982.12.05.65 ou tamén pasando pola nosa oficina e comunicar o seu interese en participar".

RIFAS. Como es habitual, los clientes recibirán una rifa para participar y el sorteo del viaje se realizará de forma presencial el domingo día 14 tras una actuación musical "respondendo así ás múltiples peticións recibidas de estender a programación do Ribadeo Indiano na vila ata o domingo á noite. As rifas estarán dispoñibles para entregar aos clientes entre o 4 e o 14 de xullo".

Pérez Prada adelanta en lo referido al viaje que será "para disfrutar no mes de setembro, unha moi boa temporada para visitar Cuba". Los afortunados pasarán siete de estancia en Cuba: tres en La Habana y cuatro en Varadero.

