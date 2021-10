Acisa Ribadeo se apunta al Camino Norte como forma de promocionarse

La Asociación de Comerciantes de Ribadeo (Acisa) decidió apostar por la pujanza del Camino Norte de peregrinación a Santiago como recurso turístico. Para ello tratarán de potenciar la localidad como punto de partida y de paso de esta ruta "e baixo a que prevé realizar diversas actuacións2.

La primera medida que adoptaron la anunció ayer el presidente de Acisa, Francisco Iriarte, quien indicó que crearon una nueva marca turística que denominaron Ribadeo Porta do Camiño Norte. Iriarte señaló que con esa nueva marca turística, que registraron como propiedad de Acisa, "pretendemos levar a cabo diversas actividades para promocionar Ribadeo como vila destacada do paso do Camiño de Santiago. Quero agradecer ademais a compañía de Manuel Vicente, presidente da asociación Amigos do Camiño do Mar, xa que esta marca tamén ira moi ligada á promoción desta ruta, xa que Ribadeo é porta de entrada do Camiño Norte, pero tamén é punto de partida e de regreso do Camiño do Mar".

El gerente de Acisa, Jesús Pérez, subrayó la importancia de esta iniciativa y avanzó que "faremos tamén pedagoxía da importancia que isto ten para o comercio e para a hostalaría locais. Estamos a falar de que, cando recuperemos o 100% da normalidade nas nosas vidas, por Ribadeo poderán pasar miles e miles de peregrinos facendo o Camiño Norte, pero tamén comezarán aquí todos os que queiran facer o Camiño do Mar".

Augura que eso implicará un aumento de las pernoctas en hoteles, albergues, desayunos, comidas, cenas o compras. Por eso el gerente de Acisa cree que cada peregrino que pasa por Ribadeo "é un potencial turista noutra época do ano".

El presidente de Acisa anticipa que gracias a esa marca propia "que sacamos adiante en solitario" podrán hacer distintas actuaciones tanto propias como en colaboración con el Concello "e se todo vai ben a finais de semana anunciaremos a primeira das iniciativas, que poñeremos en marcha o mesmo día, pero non será a única deste ano".

"Queremos facer un maior esforzo en 2022"

Los responsables de Acisa anticiparon que de cara a 2022 su intención es "facer un maior esforzo". Aunque no concretaron mucho, sí anticiparon que están trabajando "en diferentes sistemas de promoción de Ribadeo como vila relevante do Camiño de Santiago, poñendo en valor as dúas rutas que pasan por aquí". Para ello confían en obtener ayudas para poder señalizar ambas, editar guías y hacer campañas promocionales.



Fondos propios. Asimismo, desde Acisa anticipan que al margen de los apoyos externos que consigan también dedicarán fondos propios a tratar de conseguir estos objetivos e indican que les ayudará el Concello con material promocional durante las navidades. Esperan mejorar la repercusión económica con estas iniciativas.