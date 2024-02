Acisa Ribadeo retoma su gala con nuevos reconocimientos

La Asociación de Comerciantes de Ribadeo retomará este invierno toda la actividad que tenía en la época previa a la pandemia con la recuperación de su gala anual, que llegará a su décima edición y que había quedado interrumpida por la irrupción del covid. Así lo acordaron en una asamblea celebrada en la noche del martes en la que decidieron "reafirmar o noso compromiso coas nosas asociadas e asociados" en dicha gala y como muestra de ello crearán varios reconocimientos que no existían hasta el momento.

Uno de dichos galardones será el reconocimiento al relevo generacional que este año se dará a María Antonia López Lens y a María Gamallo López, madre e hija que son la primera y segunda generación propietarias del comercio Xeito Decoración y Sargadelos Ribadeo, locales que siguen abiertos gracias precisamente a esa continuidad familiar.

También se concederá un reconocimiento a negocios emblemáticos de Ribadeo en este caso cerrados, como son Pastelería La Candelaria y Panadería La Plaza. Se lo hacen por su trayectoria y porque fueron locales que hicieron historia en Ribadeo, aunque ambos cerraron muy recientemente.

El último de los galardones será uno con la denominación 'Ribadense do ano' que este año recaerá en la persona de Vicky Álvarez Lebredo. La presidenta de Acisa, Carmen Cruzado, apunta que se la eligió "polo seu amor por Ribadeo, pola súa implicación no traballo e nas actividades organizadas por Acisa, así como pola súa implicación e participación nas accións desenvolvidas pola AECC ou en citas como o Entroido ribadense".

Carmen Cruzado adelantó que en Ribadeo hay más negocios emblemáticos y más relevos generaciones o personas que pueden ser reconocidas como Ribadense do Ano "pero neste 2024 eliximos estas e en vindeiras edicións serán outras as receptoras destes galardóns de Acisa. Tal e como comentamos na asemblea de onte estamos orgullosos nesta directiva de ver o relevo xeracional que está habendo en moitos negocios en Ribadeo en sectores como o da mercería, da panadería, de hoteis e restaurantes, de calzado ou de gasolineira, por poñer so uns exemplos".

La gala, que también servirá para conmemorar los 35 años de Acisa, y se desarrollará el día 28 de abril en el Parador de Turismo a partir de las nueve de la noche. Para participar en la gala, con una cena, es necesario sacar un tique por 35 euros. Pueden retirarse en las oficinas de Acisa de la calle San Roque, en el mail [email protected] o en el número de teléfono 663.39.62.26.