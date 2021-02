Acisa pone en marcha una nueva campaña para incentivar el consumo local

La Asociación de Comerciantes, Industriales, Servicios y Autónomos (Acisa) de Ribadeo pone en marcha una nueva campaña durante las próximas tres semanas para apoyar al comercio y la hostelería locales. Bajo el lema La sonrisa de una persona detrás de una mascarilla es más expresiva que la que pueden dibujar en una caja de cartón, la asociación busca incentivar el consumo en los negocios locales. "Teníamos la obligación de hacer algo que no interfiriera con las actuales normas", aseguró el gerente de Acisa, Jesús Pérez Prada.

En este sentido, Pérez Prada explicó que en estos momentos la vida "no ha parado se ha ralentizado" y los comercios siguen abiertos en otros horarios y la hostelería con comida para llevar, por lo que pidió "un nuevo esfuerzo" para apoyar al tejido local. "Si estás en el sofá aburrido no recurras al móvil para comprar algo no se sabe muy bien donde, compra lo que necesites en Ribadeo", asegura e invita a celebrar el Día de San Valentín consumiendo en los negocios y la hostelería de la villa. Además recordó la plataforma web puesta en marcha por Acisa, que está funcionando muy bien como escaparate pero que aún debe crecer en número de ventas, para aquellos que no están en Ribadeo, pero que son de la villa o acostumbran a comprar en ella.

El gerente de Acisa también dio las gracias por el compromiso mostrado por los vecinos con los negocios locales: "Gracias a ellos nuestro comercio ha llegado hasta aquí". llamamiento. Pérez Prada también hizo un llamamiento especial a los jóvenes para que no se reúnan en casas o zonas alejadas creando situaciones de riesgo. "La mayor parte de la población es responsable, el problema de este virus es que una chiquillada puede tener consecuencias muy graves". A este respecto subrayó que los bares "volverán abrir y seguirán siendo los lugares seguros que siempre fueron".