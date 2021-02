Acisa planea campañas para Ribadeo pero deja en el aire la Semana Santa

La Asociación de Comerciantes, Industriales, Servicios y Autónomos (Acisa) de Ribadeo prepara una batería de medidas para combatir la crisis generada por la pandemia y para algunas de ellas reclamó el apoyo del gobierno municipal. Entre sus propuestas se encuentra lo que llaman "revitalización del CCA" con múltiples acciones en ámbitos como la dinamización comercial, hostelera, cultural o de ocio del centro ribadense. Pero también reclaman la exención de tasas para la hostelería en este periodo de máximas restricciones, la reducción del Ibi "al menos en hostelería" o una regulación definitiva de las terrazas.

La junta directiva de Acisa analizó este lunes la situación actual por la que está pasando el comercio ribadense y dirigió un escrito al Concello con nuevas peticiones para el tejido económico local.

Por el momento el gerente del colectivo, Jesús Pérez, ya avanzó que queda cancelado el sorteo que se venía haciendo por San Valentín y que en su lugar se está haciendo una campaña de apoyo al comercio y hostelería locales, además de estar trabajando en nuevos servicios a los socios. Se cancela la gala anual y quedan a la expectativa de ver qué sucede con los días del padre o de la madre.

En cuanto a la Semana Santa, Acisa anticipa que no arriesgará nada "y dependerá de si se permite o no la movilidad. Si se levantan los cierres perimetrales habrá opción de promocionarnos como destino turístico y dinamizar el sector. Si no es así, deberemos esperar al verano".

NUEVO PROYECTO. Una de las novedades que se trataron es un proyecto de revitalización del Centro Comercial Aberto (CCA) "con múltiples actuaciones en diferentes aspectos" trabajando en dinamización comercial, hostelera, cultural y de ocio, además de fomentar otro proyecto de cara al Xacobeo para que Ribadeo sea punto de partida de etapa, pero también de regreso "con lo que económicamente puede suponer para Ribadeo, junto con diferentes actividades y actuaciones".

AL CONCELLO. Acisa presenta un amplio listado de peticiones al Ayuntamiento de Ribadeo, descritas por su presidente, Francisco Iriarte, que enviaron en una carta el pasado viernes. Esta circunstancia que generó cierto malestar en el alcalde al plantear las solicitudes públicamente en lunes "antes de que puidésemos tan sequera estudalas".

Solicitan al Concello de Ribadeo una regulación definitiva de las terrazas donde se contemplen cierres parciales o tarimaciones. Solicitan también la exención de tasas para la hostelería en este tiempo de máximas restricciones al sector, así como para aquellos locales que llevan meses cerrados y sin actividad y a los que se les sigue cobrando.

Demandan una reducción especial del Impuesto de Bienes Inmuebles, "al menos a la hostelería ya que sus recibos son muy cuantiosos".

Iriarte indica que se ponen a disposición del gobierno municipal "para poder dar forma a una nueva campaña de concienciación sobre la limpieza viaria, ahora que va a haber una nueva ordenanza reguladora, con la que estamos de acuerdo".

Solicitan además "que se amplíe la ayuda económica directa a Acisa, como está sucediendo ahora en otros concellos. Eso nos permitirá llevar a cabo más y mejores actividades para dinamizar la economía local".

Fernando Suárez: "Sorpréndeme que se publique un luns o que se pediu o venres"

El alcalde de Ribadeo, el nacionalista Fernando Suárez, se mostró algo contrariado con la forma en la que Acisa llevó esta batería de peticiones al gobierno municipal porque indicó que estas demandas se las realizaron el viernes "co que non tivemos tempo practicamente nin de velas, e sorpréndeme por tanto que xa se fagan públicas sen tan sequera ter nós tempo de coñecelas a fondo".



Tasas e impuestos. Con todo, el regidor ribadense indicó que Acisa plantea cuestiones que no son de ámbito municipal. Dice que en el caso del Ibi "é algo que pagan os propietarios, e o certo é que a maior parte de comercios e hostaleiros non son os propietarios dos inmobles onde teñen os seus negocios". Aún así añade que se trata de "un imposto regulado estatalmente, con diversas excepcións que están todas reguladas, e para facer algún cambio ten que ser modificando unha lei a nivel estatal, porque os concellos non podemos entrar aí". Recuerda asimismo que sí hubo exenciones como la ocupación de la vía pública en terrazas.



Apoyo económico. En cuanto al apoyo al tejido económico de Ribadeo, el alcalde recuerda que su modelo no es el de ayudas directas, pero eso no significa que no se hagan inversiones y recuerda la campaña de las panchas.



67.000 euros. Es lo que invirtió el Concello en la moneda local ribadense, en una campaña que tuvo una gran acogida.