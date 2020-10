Acisa pide que el puente se plantee en clave de consumo local

La llegada del puente del Pilar el próximo fin de semana hizo que desde la Asociación de Comerciantes (Acisa) se lanzase un mensaje a la ciudadanía del municipio con objeto de que durante esos días se consuma en clave local para ayudar al comercio y a la hostelería del municipio.

El presidente de Acisa, Francisco Iriarte, pide que la gente "saia a tomar algo por Ribadeo e faga compras de cara á temporada de outono e inverno, e como non, para desfrutar da nosa gastronomía". De modo especial Iriarte pide que se visiten Rinlo o el barrio de Porcillán, dos lugares que entran en los proyectos villa marinera y barrio marinero, que califica de "especiais", donde se puede gozar de un paisaje único "e onde se pode pasear ao aire libre desfrutando da brisa do mar, e deleitarse cunha gastronomía de alta calidade, con produtos excepcionais das nosas costas. Ademais, en todos os locais se pode contemplar unha exposición fotográfica de como eran ditos lugares no pasado, sempre por suposto con todas as garantías de seguridade".

Desde Acisa también hacen hincapié en ese aspecto, que "todos os negocios cumpren as normas de seguridade e prevención coas garantías do selo Ribadeo Seguro para ofrecer aos seus clientes unha experiencia 100% segura".

Por todo ello, confían en que durante el puente en Ribadeo se pueda "traballar ben", porque son unas fechas, tal y como explica el presidente de Acisa, en las que "moita xente aproveita para visitar a vila e a súa contorna. Todo dependerá da evolución da pandemia estes días. Se todos seguimos e cumprimos coas indicacións sanitarias a nova normalidade non ten porque complicarse".

AYUDAS. Acisa recibe unos 75.000 euros en ayudas de la Xunta de Galicia, alrededor de 35.000 para financiar campañas y el resto derivados de la aportación autonómica al Centro Comercial Aberto, del que forman parte más de 90 establecimientos comerciales de los 170 socios que integran Acisa.

Así, a través de esta subvención, Acisa recibe un total de 40.005 euros "que é o importe máximo que pode recibir un Centro Comercial Aberto, grazas á exitosa implantación que o CCA ten en Ribadeo". Con respecto a su destino, el presidente de Acisa explica que sirven para hacer frente "a gastos moi importantes, como son os da xerencia e a oficina, como por exemplo o cambio da sede da asociación, a xestión da nosa páxina web, a sinalización comercial dos establecementos asociados e por suposto as campañas de dinamización comercial e fidelización".

Además apunta que esta subvención se hizo especialmente importante en esta campaña "ao ser un ano tan convulso para a nosa actividade". Iriarte indica que de este modo pueden costear campañas "como a do Nadal, coa árbore da praza de San Roque, a carpa da pista de Ribaxogo, o concurso de decoración do pasado ano, a festa do comercio, o día dos namorados, as campañas de aforro de combustible, o día do pai, o día da nai, as rebaixas de inverno e verán, as campañas de concienciación e os servizos que se prestaron os socios durante o confinamento e a desescalada".

El gerente de Acisa, Jesús Pérez, precisa sobre esta relación con la Xunta que están "moi satisfeitos co traballo que se realiza a través desas axudas", que en las actuales circuntancias supone "un apoio aínda maior". "Neste ano, ademais desta axuda, a Xunta vén colaborando con nós dende o inicio da pandemia dun xeito especial", concreta.