Acisa pide más apoyo que nunca al comercio de Ribadeo tras el verano

Acisa, la asociación de comerciantes de Ribadeo, lanzó una alerta sobre la temporada que viene ahora que agosto toca a su fin y, al menos en principio, el impulso turístico del mes de agosto va a desaparecer. Aunque hay esperanzas de que septiembre pueda ser relativamente bueno si la pandemia lo permite, desde el colectivo empresarial ribadense su presidente, Francisco Iriarte, hizo un llamamiento muy claro y sincero a la población. Anima a los ribadenses, él y Acisa en general, a comprar más que nunca en clave local, a consumir productos de cercanía para así ayudar al comercio local ante una campaña de otoño que anticipan que será complicada.

Durante la presentación de un nuevo vídeo promocional enmarcado en la campaña Ribadeo Seguro, Francisco Iriarte junto al gerente de Acisa, Jesús Pérez Prada, remarcaron que si siempre es importante apoyar a los negocios locales "neste ano atípico que estamos a vivir aínda o é moito máis". Reseñan que comerciantes y hosteleros "pasamos moitos meses de peches, en estado de alarma, de confinamentos parciais tamén" y aseguran que "foron meses moi duros para o comercio e a hostalaría locais". Por eso mismo subrayan que "agora máis que nunca temos que apostar polo noso e polos nosos". Eso sí, añaden inmediatamente que es necesario hacerlo "con sentidiño, con mascariña, con moita hixiene de mans e respectando todas as normas en vigor en cada momento".

El gerente de Acisa Ribadeo se pronunció de un modo parecido, complementario al del presidente del colectivo, para indicar que ahora que remata la temporada alta de turismo en Ribadeo, Acisa continuará las líneas de actuación que tenían pensadas: "Por unha banda potenciar o turismo desestacionalizado, o de setembro e outubro, que ademais en Ribadeo sempre tivo unha grande presenza. E en segundo lugar e quizáis máis importante aínda, afianzar a confianza dos nosos veciños e veciñas nas súas tendas e bares de sempre".

De fondo de estas reivindicaciones a una acción conjunta en apoyo del comercio local se sitúan algunas peticiones que empiezan a asomar en otros puntos de Galicia de renegociación de alquileres y prolongación de Ertes, particularmente en el supuesto de que acabe de producirse un rebrote que vuelva a colocar a la comarca mariñana en una situación similar a de junio y principios de julio, prácticamente cerrada y de regreso a la fase 2.

SIN EXTRANJEROS. Fuentes de Turismo en Ribadeo reconocen que aunque todavía no disponen de cifras definitivas y oficiales sobre la afluencia en el municipio durante agosto, las sensaciones son buenas, eso sí, siempre con la coletilla de "tendo en conta as circunstancias" y coinciden en que el mes fue realmente bueno y que aunque no se puede recuperar un julio prácticamente perdido, sí que es posible afirmar que el mes de agosto fue bueno en líneas generales.

A falta de esas confirmaciones, lo que se notó a faltar fueron, sobre todo, viajes organizados de grupos, que este verano desaparecieron por completo, algo que en Ribadeo era un modo de turismo muy importante. A ello hay que añadir que otra fuente destacada de visitantes como eran los extranjeros también quedó totalmente anulada y este año las visitas de ciudadanos de otros países estuvieron reducidas a la mínima expresión.

Precisamente esas visitas de extranjeros estaban siendo una de las bazas fundamentales del turismo en Ribadeo en los últimos años, con un crecimiento continuo que hacía que se fuesen mejorando las perspectivas año tras año, unido al incremento del turismo nacional de lugares como País Vasco o Cataluña.