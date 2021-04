Acisa muestra su preocupación por el aumento de casos de covid en Ribadeo

La Asociación de Comerciantes, Industriales y Autonómos (Acisa) de Ribadeo muestra preocupación por el aumento de casos de covid en la localidad, al tiempo que pide prudencia y responsabilidad a vecinos y empresarios.

El presidente de Acisa, Francisco Iriarte, se suma a la petición de prudencia realizadas desde el Concello, “porque las irresponsabilidades individuales y colectivas las pagan los bares, los restaurantes y las tiendas de Ribadeo”. Iriarte asegura que “estamos muy preocupados” y añade que el gobierno local les mantiene informados de la evolución.

El gerente de Acisa, Jesús Pérez, insiste en la necesidad de usar la mascarilla en todo momento, en terraza y en el interior de los bares, “solo se quita para consumir. No se puede fumar en las terrazas y los aforos están para cumplirse. Por favor, como clientes cumplamos las normas. Es importante parar esta cadena de contagios”.

Pérez indica a los empleados y dueños de los negocios que “sabemos que no sois policías para llamar a atención a vuestros clientes, pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Si en los próximos días nos cambian de nivel pensemos en lo permisivos que hemos sido. Todos queréis trabajar, somos conscientes, pero no nos la juguemos, ya que eso puede implicar cambios negativos para todos”.

El presidente de Acisa invita a no relajarse. “Ahora es cuando más estrictos tenemos que ser, nos estamos jugando la temporada de verano. El virus sigue ahí, no vayamos a liarla al final del camino. La ciudadanía también debe tener presente que no estamos para fiestas privadas, para botellones a escondidas o para reuniones en domicilios más allá de lo permitido”.