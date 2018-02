Acisa y Concello de Ribadeo zanjan su polémica como "un malentendido"

RIBADEO. La gran bola de nieve que se comenzó a formar el pasado sábado por la tarde con ocasión de la Queima do Entroido de Ribadeo y de la decisión del alcalde de impedir que se quemase una bandera catalana que el muñeco de Puigdemont llevaba como bufanda se rompió este martes con la intervención, por primera vez, del presidente de Acisa, David Martínez, en el enfrentamiento de dicho colectivo con el regidor ribadense.

Ayer ambos firmaron las paces y quisieron poner punto y final a una escalada de declaraciones que hasta entonces había protagonizado el gerente del colectivo, Jesús Pérez, y que David Martínez y Fernando Suárez quisieron enterrar calificándolas como «un malentendido», además de anticipar que tanto el Ayuntamiento como la asociación de comerciantes continuarán colaborando conjuntamente en el futuro.

El presidente de Acisa, que se había mantenido al margen hasta ahora de todo lo sucedido y sin hacer declaraciones, repasó la conformación de la comisión organizadora del Entroido de este año, que impulsaron el Concello y Acisa al no haber vecinos dispuestos a organizar esta fiesta. Apuntó que lo hicieron porque «hai xente que come, cea e se disfraza neste pobo. Como iso non se podía perder Concello e Acisa in extremis collemos a organización do Entroido e intentamos facelo co maior cariño posible».

Martínez añadió que «ao final de todo producíronse unha serie de malentendidos que levaron a esta situación coa que ninguén está satisfeito».

Asimismo reseñó que «o importante é que Concello e Acisa traballan sempre man a man, facendo cousas tan incribles como o Ribadeo Indiano. E seguirán man a man loitando por Ribadeo. Todos temos o mesmo interese que é que a xente veña a este pobo, goce del e o coñeza».