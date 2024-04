Acisa y el Concello impulsan Ribadeo como lugar de compras los domingos

La delegación de Comercio ribadense y la Asociación de Comerciantes, Industriales, Servicios y Autónomos (Acisa) recuperan la campaña denominada Domingueo en Ribadeo y que básicamente lo que busca es atraer gente a la localidad en esa jornada, aprovechando que el comercio está abierto durante la mañana, y tratar de que consuman también en la hostelería local.

La concejala de Comercio, Marta Saiz, explicó que ya saben que en las jornadas dominicales llega mucha gente a la villa "pero queremos que aínda veñan máis persoas e que gocen tamén de boa música, da que atoparán por diversos recunchos de Ribadeo os días 21 e 28 de abril, 5 e 26 de maio, 2 e 16 de xuño e 7 de xullo".

La idea es tratar de crear una combinación entre "comprar, terracear e parolar acompañándoo todo cunhas pinceladas musicais que farán que as mañás de domingo en Ribadeo sexan máis luminosas e que rexistren un maior ambiente do que xa recibimos durante todo ao ano coa chegada agora da primavera e do verán".

DIFERENCIACIÓN. La presidenta de Acisa, Carmen Cruzado, apuntó que Ribadeo siempre se distinguió por esta característica comercial y recordó que viene "dunha distinción que se lles daba ás poboacións por algún recoñecemento especial como o de celebrar feiras e mercados ou por ser un centro urbano maior que un pobo. Desa herdanza temos hoxe un privilexio co que contan poucos lugares en España: a apertura do comercio os domingos pola mañá. Iso implica que sexan moitos os visitantes que recibimos cada domingo en Ribadeo, chegados desde Asturias, desde Lugo ou desde outros puntos da contorna, para pasar unha mañá de terrazas, de compras, de vermús... algo que poderán seguir facendo agora deixándose levar pola música".

El gerente del colectivo, Jesús Pérez Prada, reseñó que tienen intención de apoyarse en esta campaña para ampliar la influencia de Ribadeo y que su objetivo es "a xente que temos máis preto. Oviedo, Avilés, Gijón ou Lugo están a pouco máis dunha hora en coche por autovía. A Mariña e o Occidente asturiano están aquí ao lado. A eles nos diriximos".