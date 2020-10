Acisa apuesta por el Camiño do Mar para recibir más peregrinos en Ribadeo

La Asociación de Comerciantes, Industriales, Servicios y Autónomos (Acisa) de Ribadeo acordó, en la última reunión de su junta directiva, unirse a la petición para que se oficialice en Camiño do Mar, una ruta jacobea que recorre el litoral de A Mariña. "Vivimos unha situación moi delicada, o turismo caeu e polo tanto a actividade económica e non é convinte ter parado este recurso do Camiño do Mar, que podería xerar moitos visitantes no Xacobeo 2021", asegura el presidente del colectivo, Francisco Iriarte, que subraya que con este nuevo camino a Santiago, "Ribadeo tería así dúas rutas xacobeas, é dicir, poderíamos ter o dobre de visitas de peregrinos e o dobre de potenciais turistas que volverán a Ribadeo unha vez rematado o Camiño".

Para la asociación de comerciantes resulta necesario implicarse "activamente" en la promoción del Camino de Santiago a su paso por el municipio, por eso están trabajando en un proyecto que gire alrededor de la ruta a Compostela. "Con esta iniciativa promocionaremos Ribadeo como un lugar de parada e descanso obrigatorio para os peregrinos, ensinándolles que ver e que facer na vila para que despois de facer o Camiño volvan a Ribadeo", asegura Iriarte, que subrayó el impacto económico que genera la ruta jacobea en la economía local. "Noutros concellos estannos comendo terreo e temos que poñernos ao día", dijo Irirarte, "debemos ver que cada peregrino pode ser un embaixador da localidade, xa que se lle gusta cando fai a ruta quizais volva coa súa familia e cos seus amigos".

BALANCE. El gerente de Acisa, Jesús Pérez, hizo un resumen de las actividades desarrolladas durante la pandemia, que pasan por la puesta en marcha de una App, la entrega gratuita de material para el covid entre los asociados, la creación de la marca Ribadeo Seguro o la promoción del municipio, además de crear el Barrio Mariñeiro de Porcillán y la Vila Mariñeira de Rinlo.

"Están sendo meses moi difíciles", reconoció Pérez, "temos que traballar neste trimestre máis que en todo o resto do ano e facer un bo Nadal para que ninguén se quede atrás".

Acisa prepara nuevas propuestas para los próximos meses. Así, dentro de unos días presentará una nueva edición del Domingueo, que traerá novedades y a finales de mes dará a conocer la plataforma de venta online, "que se todo vai ben contará con 50 establecementos de inicio". Para noviembre trabajan "en diferentes iniciativas que nos axuden a dinamizar as compras ese mes, tradicionalmente baixo", reconoce el gerente y en Navidad habrá otra Festa do Comercio, también con novedades.

El colectivo cuenta con más de 170 socios después de las 17 altas desde el 1 de enero y las seis bajas, "cinco delas por peches previos a esta crise", matizó Pérez. "As altas que tivemos e as cero baixas por outro motivo que non foran os peches poden ser mostra do traballo que facemos", dijo.