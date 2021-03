Acia de Foz homenajea la faba de Lourenzá este fin de semana

La Asociación de Comerciantes de Foz (Acia) organiza entre el viernes y el domingo unas jornadas gastronómicas que tendrán como gran protagonista a la faba de Lourenzá, que se ofrecerá de distintas formas en 42 establecimientos hosteleros del municipio. Además harán sorteos con 500 euros en premios.

Además, Acia Foz y el CCA mantienen en marcha la campaña Tardeos, en la que participan ocho locales, que son Bar 78, Anduriña, Espacio Machete, Marexada, Namarinos, Pelolo, Portochico, Xoyma y Yoglio-Colón 5.

El presidente del colectivo organizador, José Carlos Paleo, recordó que esta es una campaña pensada para animar a disfrutar de las tardes "dun xeito relaxado, de cócteles, de merendas… Trátase de aproveitar as tardes para tomar algo antes de retornar ás casas ás dez da noite. Antes saïamos tomar unha copa, de momento iso non é posible, pero non temos por que deixar de facelo polas tardes".

Además hicieron el sorteo del Día del Padre y 20 personas recibirán vales de 50 euros para locales asociados. Los ganadores fueron el número 20519 en Kukadas; 17380 en Amarena; 15566 en Din y Don; 13662 en Tien 21; 20667 en Amarena; 20352 en Amarena; 17863 en Decoraciones Pura; 19880 en Xoyma; 18130 en Nº1; 15128 en Casa Moreda; 19422 en Panificadora Eo; 18206 en Ginzo Hombre- Mujer; 15683 en Fauna; 15311 en Lencería Esther; 15421 en Unique 2; 13115 en Carmen León; 21749 en Suministros Veipa; 19388 en Panificadora Eo; 16134 en Ofifoz y 20183 en Amarena.