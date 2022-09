La alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, lleva unos días achicando balones de su área de gobierno y este viernes salió a despejar uno envenenado que le chutó el portavoz de Por Viveiro, pidiendo explicaciones en el pleno por el acto del pregón de las fiestas patronales, organizadas desde el Concello, y después de que también el PP le reprochase la ausencia de orquestas en el San Roque. Máxime cuando todavía está fresco O Naseiro y unas sesiones vermú atestadas de jóvenes para las que la comisión tampoco ha tenido que hacer desembolsos estelares.

Pero el verano de presencias y ausencias se ha complicado por motivos internos al dimitir su edil de Deportes. César Iglesias Docal había inaugurado el mandato con bastantes ganas –después de que el anterior, Emilio Villarmea, se apartara de dicha cartera– y lo deja sin completar, sin demasiada presencia y sin más explicaciones. "Motivos personales", alegó la regidora sobre esta baja en el equipo a la que no atribuye lesión.

La plaza de deportes de Viveiro es compleja, de muchas especialidades o equipos y escasa oportunidad de atender no ya proyectos de relumbrón como una pista de atletismo en condiciones como reclama el mismo Adrián Ben, sino canteras y equipos que, llegado este tiempo de competición, todo son a pedir. Además, no es una concejalía estrella de las de tener mucho hueco en las fotos, a pesar de que se organizan bastantes competiciones de atletismo, ciclismo, baloncesto, balonmano, piragüismo, remo, fútbol sala, bádminton y aunque el Viveiro C.F. navega bastante a su bola.

A la entrega del trofeo veraniego en Cantarrana del Viveiro-Castilla ya acudió el veterano Fernández Cal, edil en tiempos muy vinculado al deporte, y es cierto que en este agosto no se celebraron la travesía a nado de la ría o el 3x3 de las fiestas. Quizás la percepción de cansancio tampoco haya que focalizarla en Viveiro pues apenas ha habido torneos veraniegos de fútbol y hasta el arraigado Emma Cuervo se salvó in extremis.

Si el equipo de gobierno vivariense está metiendo la pata y pidiendo la hora, como le reprocha la oposición, o la desafección política y las pocas ganas de pringar son a estas alturas un andacio, queda meses para saberlo. Las elecciones dirán si el fichaje del PP en Viveiro, Óscar Rodríguez, tiene oportunidad de remate o Por Viveiro se hace necesario para gobernar. Hace unos días Rodríguez afeaba a los socialistas el haber "castigado" sin orquestas a los vivarienses y visitantes: "Querémonos facer eco da queixa xeralizada entre os nosos veciños polo feito de que o concello non contratara nin unha orquestra nas pasadas festas; é inaudita tal carencia no programa, cando as verbenas recobraron toda a súa puxanza" y el Concello había apoyado antes la presencia de la Panorama en junio con una comisión foránea.

Loureiro cree que la canción 'Catro vellos mariñeiros' representa a Viveiro pero prescindió de las orquestas en las fiestas

Quizás ante la falta de comisión local, el gobierno se vea justificado para adaptar las patronales a su gusto, en una impronta quizás en línea con la de Melchor Roel pero no fue el único roce veraniego pues también el palco de la Praza Maior a contratar para la Mostra Folklórica dio que hablar.

Ahora es Por Viveiro, formación que en otros asuntos ha ido de la mano del grupo de gobierno, el que remueve el tema festivo. Su portavoz, Bernardo Fraga, después de aplaudir la recuperación del pregón de las fiestas, critica las formas con los invitados en el púlpito porque "no comezo do mesmo non se nos permite acceder ao balcón da biblioteca municipal, lugar elixido para os actos de inauguración das festas". Y aunque considera adecuado elegir la interpretación del Catro vellos mariñeiros pues "pode ser considerado himno oficioso de Viveiro, este feito non pode nin debe supor a eliminación do izado das bandeiras e da interpretación do himno de Galicia, que eran o eixe fundamental deste acto".

Mientras unos ediles reclaman su sitio en los actos más multitudinarios, otros parecen preferir hacer mutis por el foro

Sin embargo, Loureiro cree que Fraga ha entrado en falta en tal asunto y le ha replicado anticipadamente. Asegura que "por primera vez todos los partidos políticos estuvieron en el balcón, porque todos los años teníamos el tema de que si no se ponía el himno de España el Partido Popular se quedaba abajo, si se tocaba el himno de España el BNG bajaba y para que hubiese unión decidí, junto con la concejala de Cultura, elegir el Catro vellos, canción que nos representa porque son unas fiestas patronales".

La alcaldesa justifica además las ausencias "para que durante os cinco minutos de pregón Moncho no se sintiese apretado por veinte personas de la corporación y que estuviese más cómodo, quedando la concejala de Cultura que lo presentó, y yo, nada más". Y dice no entender las protestas. Por cierto, que ni el edil de Deportes ni otros miembros de la corporación estuvieron o salieron al balcón.

A cuenta del programa, del himno o del palio, el San Roque siempre resulta polémico o descafeinado, en medio de la pujanza del Resu y el remate de O Naseiro, o la toma de calles durante la fiesta Renacentista.