Un achado excepcional

O xacemento arqueolóxico do Coído foi descuberto nas proximidades do polígono industrial de Cuíña, en San Cibrao, no ano 2010 por membros da asociación Mariña Patrimonio. Dez anos despois, a finais de 2020, tres arqueólogos fixeron unha campaña de prospección e sondaxe para facer unha análise dos fragmentos atopados e descubriron un xacemento "nada habitual, porque hai unha concentración moi elevada de fragmentos cerámicos nunha superficie moi pequeniña", destaca María Martín, unha das arqueólogas que participou na campaña xunto con Nuria Romero e Andrés Teira, e que mañá falará deste achado xunto a María José Bóveda na Casa da Administración de Sargadelos.

A superficie na que se actuou foi de 14,20 metros cadrados repartidos en catro sondaxes. "Unha das sondaxes, a máis grande, houbo que reducila porque saía tanto material que só puidemos chegar ao sustrato nunha zona", explica Martín. Na área analizada atopáronse 2.200 fragmentos de cerámica prehistórica, datada entre o Bronce inicial e o medio.

Os materiais que se atoparon apuntan a que son restos de olas de almacenaxe, posiblemente de comida. "Trátase dunha cerámica feita ao churro, algo habitual na Idade do Bronce", explica a arqueóloga, "teñen paredes grosas e uns desgrasantes, que é o que se lle engade á arxila para facer a cerámica máis resistente, son bastante grandes e posiblemente estiveran pensadas para soportar a acción do lume e para resistir o que conleva a almacenaxe". Os arqueólgos seguen traballando coas pezas para intentar "reconstruír ben as formas, pero montar o puzzle é moi laborioso".

Outro achado "moi interesante" foron arredor de 30 líticos, que "nalgúns casos son simplemente pedras, pero son cantos rodados que foron transportados porque esa é unha zona de sustrato granítico". Varios destes restos vese que foron termoalterados, "polo que estiveron implicados nalgunha actividade con lume", explica a arqueóloga.

Sobre a concentración de materiais na mesma zona, Martín explica que unha das hipóteses pode ser que os habitantes do xacemento se foran e non pudieran volver: "Estas sociedades de inicios e mediados da Idade do Bronce son aínda bastante móbiles e en determinadas épocas do ano movíanse polo territorio e estas pezas de cerámica eran moi pesadas e fráxiles, polo que acostumaban a deixalas no asentamento principal e se despois pasa algo e non volven, iso queda aí".

Martín considera que agora que o xacemento xa está datado debería continuarse co seu estudo para intentar localizar algunha estrutura ou máis materiais "que dean máis información". "As estruturas que podería haber naquela época serían fosas que se escavaban para facer balados arredor do asentamento ou para almacenar cousas ou construcións feitas en materiais perecedoiros que tamén levan cimentacións escavadas no sustrato, pero nós non chegamos a dar con ningunha delas", explica Martín, que destaca que "a concentración tan grande de cerámica si que indicaría que probablemente no entorno houbo algún tipo de asentamento".