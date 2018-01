El acelerador de empresas de Mondoñedo volverá este mes con 22 nuevos proyectos

La Escuela de Organización Industrial (EOI) se encarga de encauzar en Mondoñedo a partir de este mismo mes la tercera edición de un coworking, un proyecto en el que 22 personas presentan ideas para crear empresas que allí les ayudan a elevarlas al mundo real o bien a afinarlas para que se conviertan en proyectos viables. Este año, al igual que el pasado, se llega al tope de alumnos y el coordinador de la actividad, Juan Manuel López Labrada, de la firma PYH, está muy satisfecho "porque algunas personas repiten para continuar aprendiendo cosas o bien ellos aconsejaron a gente que conocen que participasen en este proyecto, y eso siempre es importante".



El proyecto cuenta con una financiación del 80% a cargo del Fondo Social Europeo y de un 20% a cargo del Igape, un instituto de la Xunta de Galicia decisivo para impulsar esta iniciativa. López Labrada recuerda cuando inició el primer coworking en Mondoñedo "y vimos que pese a ser un sitio pequeño, resultó que se cubrían todas las plazas disponibles, las 22, y eso está fenomenal porque demuestra que A Mariña es una comarca dinámica donde la gente quiere poner en práctica sus propios proyectos".



Ahí es donde entran ellos. Juan Manuel López es el denominado "mentor residente" y el que más clases imparte. Explica que en su caso "tengo una visión global de cada proyecto, pero luego hay mentores específicos y otros especializados dependiendo del sector". La ayuda que se les presta cubre el espectro completo del proyecto: "Ellos llegan con una idea y nosotros no solo les guiamos en lo que es la idea en sí, sino también en ayudas o subvenciones a las que pueden optar en función de las características de la empresa o negocio que quieran poner en funcionamiento. Les apoyamos con el márketing o con los estudios de mercado".



Precisamente explica que el apartado del márketing digital es algo importantísimo a día de hoy "porque por ejemplo Facebook es, hoy por hoy, el país más grande del mundo. Allí hay más de mil millones de personas viviendo así que tienes que tener presencia ahí porque si no, tienes un problema. Eso es una realidad y tratamos de guiarlos para que su posicionamiento on line sea lo mejor posible".



IMPACTO SOCIAL. López Labrada explica que en una comarca como A Mariña el impacto social de esta actividad es tremendo "porque se puede hablar de la creación de en torno a veinte o treinta puestos de trabajo de una forma directa y sobre todo ayudamos a que las empresas sean estables".



Este es otro punto importante porque recuerda que "en la actualidad, eso es algo que se convierte en problemático porque solo una de cada diez dura más de diez años y dos de cada cinco pasan de los cinco años".



Con respecto a los resultados que fueron obteniendo, el responsable de esta actividad explica que hay un poco de todo, porque "por ejemplo sé que hay varios proyectos que están ya finalizados y con subvenciones de distintos organismos públicos aprobadas, y eso es un valor añadido importante para nosotros, que vemos que esto es una realidad y que lo que aprenden aquí luego se traslada al mundo real".