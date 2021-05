"El accidente de los cuatro chavales de Foz fue lo más duro que viví"

SI LA pasada semana se conmemoraron los 120 años de existencia de la Policía Local de Foz con varios actos, Jesús Amor Prieto (Trabada, 1965) cumple este 2021 25 años como oficial jefe del cuerpo. Pero además del cargo, da clases en la Academia Gallega de Seguridad desde el 2003 y de intervención en accidentes de tráfico a través de la Dirección Xeral de Emerxencias.

¿Cuándo entró usted en la Policía Local de Foz?

El 15 de noviembre de 1990. Posteriormente hice muchos cursos para optar a la jefatura, cuya plaza salió en 1995. Me presenté y la saqué y empecé como tal en 1996.

¿Trabajó antes en otro sector?

Estuve cinco años trabajando en la autoescuela San Lorenzo. Un día, de casualidad, vi que salían dos plazas de Policía Local en Foz y una en Mondoñedo. Mi profesor fue Celso Currás, una persona a la que le tengo un cariño especial y que tenía dos normas: la primera, que no cobraba; la segunda, que si un día no te sabías la lección, abandonabas la clase para no volver.

¿Hay antecedentes de policías en su familia?

No. Mi padre trabajó en Correos y mi madre tenía una taberna de pueblo.

¿Qué es lo que más le gusta de su profesión?

Ayudar a la gente. No hay que olvidarse de que el funcionario público encarna a la administración y percibe un sueldo de los presupuestos con los impuestos de los ciudadanos. Me gusta la lealtad y la dedicación a la gente.

"Pienso que la gente del pueblo me ve como alguien cercano y recurren a mí para muchas y diversas cuestiones"

¿Cuál ha sido la situación más complicada que ha vivido en los 31 años que lleva ejerciendo?

El accidente de tráfico donde se dejaron la vida cuatro chavales de Foz en la Avenida de Cervantes. Tuvimos que sacar los cuerpos del interior del vehículo, hacer el atestado, atender a las familias, y las conocía a todas. Fue muy duro.

¿Cómo cree que ven en Foz a Prieto?

Yo creo que me ven cercano. La gente recurre a mí para preguntarme qué hay que hacer para renovar el DNI, me preguntan por los deslindes, porque el vecino pone la música muy alta... Pienso que confían en mí y en mis compañeros.

"Todos los alcaldes han tenido un respeto hacia mi trabajo y mi persona, en contra de lo que la gente pueda pensar"

En un trabajo como el suyo será fundamental el compañerismo, ¿hay buen ambiente en la Policía Local de Foz?

Sí. Estoy muy orgulloso de mis compañeros, del tipo de personas que son. Todos nos intentamos formar muchísimo en cursos que van desde defensa personal, artes marciales, violencia de género, delitos informáticos... Somos el primer municipio de toda la provincia que tenemos una pistola tasser eléctrica y estamos pendientes de hacer un curso de capapara poder utilizarla. Esta pistola lleva audio y saca vídeo.

¿Es Foz un lugar tranquilo?

Considero que sí. Y quiero dar las gracias a los vecinos por la colaboración que tienen con nosotros en cualquier evento, como los carnavales o las fiestas do Carmen. También colaboramos mucho tanto con la Guardia Civil como con Protección Civil.

¿Cómo ha cambiado su labor con la pandemia?

Hemos hecho muchos controles y un informe semanal que pasamos a la Dirección Xeral de Emerxencias de los vehículos controlados y las personas denunciadas. La normativa ha sido muy cambiante, pero hemos encontrado del apoyo tanto de Emerxencias como de la Subdelegación del Gobierno en Lugo.

¿Ha venido gente a Foz con el cierre perimetral en curso?

Sí, y se ha notado. Han venido a abrir los pisos, y la mayoría con disculpas como que tenían un problema con el agua, con la luz, con las persianas, para intentar evitar la multa. Se han practicado bastantes denuncias, unas 25 o 30.

¿Va a aumentar la plantilla de la Policía Local?

Como anunció el alcalde, se van a sacar tres plazas más para reponer a los policías que se han jubilado o que se han ido. En principio dos de ellos llegarán antes del verano y otro dentro de un año.

¿Qué tal ha sido su trato con los distintos alcaldes de Foz?

Ha habido algo común a todos, y es el respeto que han tenido hacía mi trabajo y mi persona, en contra de lo que la gente puede pensar.

¿Qué significa el parque de educación vial para Foz?

Recuerdo cómo fue. Era el año 2004 y Zapatero acababa de ganar las elecciones generales. Rivera me dijo entonces que qué le podíamos pedir y yo le expliqué este proyecto y nos lo concedieron. Es algo muy importante para sensibilizar a los niños e indirectamente a los padres.