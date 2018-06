El accidente de As Catedrais arrebata al arenal la ruta geológica

RIBADEO. El cierre que la Xunta de Galicia decretó del camino de la costa a su paso por el entorno de la playa ribadense de As Catedrais tendrá efectos secundarios este verano. Uno de ellos, la supresión de la Xeorruta que el Concello organizaba en dicho entorno. La que había por la playa la asumía la Xunta de Galicia, con lo que en principio desde el Concello no la harán porque sería duplicarla, aunque por otro lado tampoco está confirmado que el Gobierno gallego la vaya a repetir este año.

El cierre del camino de la costa que se hizo de facto unas pocas semanas después del accidente mortal que acabó con la vida de una joven vallisoletana la pasada Semana Santa no llegó a interrumpir completamente el paso de los visitantes por la costa situada inmediatamente sobre los acantilados del famoso arenal ribadense.

Mucha gente sortea los letreros que interrumpen el paso y discurren por el camino con naturalidad, aunque ahora lo hacen ya con total conocimiento de lo que están haciendo y bajo su responsabilidad. Pero este camino era el que se utilizaba en las visitas guiadas del Concello. Un especialista explicaba a las personas interesadas los procesos geológicos que acabaron por originar unas formaciones rocosas tan originales como las que se encuentran ahora mismo allí y que están concitando a decenas y decenas de miles de personas durante cada año. Ahora ya no es posible pasear, por ejemplo, junto al famoso "ollo" que se abre en el suelo y baja directamente a la arena de la playa y que es uno de los elementos más espectaculares.

Desde que la delegación de turismo ribadense puso esta iniciativa en marcha contó con una buena aceptación por parte de los visitantes. La delegada de turismo, Ana Martínez, recuerda que siempre consiguió unos buenos resultados a nivel de participación, pero también cree que ya no tiene sentido si no se puede hacer por donde estaba estipulado. La otra propuesta que se hacía alcanzó también una aceptación muy buena. Se trata de la Xeorruta que ofrece una explicación de la costa de Rinlo. Esta parte es también muy particular y diferente al resto de la costa del municipio ribadense e incluso del resto de A Mariña.