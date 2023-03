Acacio, uno de los símbolos del centenario Viveiro

El Viveiro CF tiene un peso e historia propia en el fútbol gallego, adonde han arribado jugadores de todo el Cantábrico y donde "pescaron" otros de superior categoría. Uno de los apellidos que resuena en los oídos de los aficionados es Rey, tanto por el más reciente paso de Quico por la Primera División con el Salamanca, y por la Segunda (Almería, Éibar, Logroñés) o Segunda B, como el imborrable recuerdo de su tío Acacio, quien debutara con 15 años en Cantarrana, donde jugó emocionantes encuentros como local y visitante. Vecino de A Coruña, donde a punto estuvo de fichar por el primer Dépor de Arsenio, recuerda para El Progreso algunos momentos de su larga carrera.

"Meus pais querían que estudase un pouquiño pero a min o que me gustaba era o fútbol; era a miña paixón. Como viron que tiña condicións, animáronme e axudáronme moito", dice este hijo, hermano y sobrino de marineros. "Fun o primeiro neno que naceu nas casas sociais de Pénjamo en 1954 e logo criado na Ribeira, onde vivín ata os 16 anos, cando me reclamou o Deportivo".

Allí estudiaba pero las cosas no comenzaron bien pues en pretemporada tuvo una lesión de pulmón que cambió pero no truncó su futuro futbolístico. Había debutado en el Viveiro absoluto con el entrenador Gonzalo Couceiro 'Zalo' el 12 de diciembre de 1969, con tan solo 15 años, en un partido en Ribadeo en el que marcó el 0-1. "O porteiro do Viveiro, o mariñeiro coñecido por Barrabás, tería 30 anos, o dobre ca min. O meu posto era extremo, dicían que era moi rápido e habilidoso pero o que máis me gustaba era de media punta, e acabei xogando de dianteiro centro", explica.

En el Viveiro estaban los hermanos Solla, "primos meus, pero co 9 de dianteiro centro xogaba Machote, e eu vestía o 7, botando cinco temporadas, case seis no Viveiro". Acacio era bueno y joven e incluso corrió el rumor de que el Real Madrid había enviado varias veces a Grosso para verlo jugar pero no quiere darle veracidad a un asunto en el que seguramente influyó el hecho de que el presidente blanco, Luis de Carlos, estaba vinculado a la ciudad. "Se ocorreu, seguramente fora polos irmáns Atienza, pois xogabamos xuntos partidos das festas e o lateral Atienza disputaba comigo partidos de verán e por aí puido vir a cousa".

Pero entonces, en 1971 lo llama el Dépor, con Arsenio y Joanet de técnicos. "A pretemporada de amistosos fora exitosa, eu atopábame de marabilla, estaba feliz pero tiven mala sorte pois a infiltración no pulmón obrigoume a parar. O meu valedor no Deportivo era Luis "O Chato", que xogaba de central e era de Magazos. Animábame moito e levábame moi ben tamén con Sertucha, Manolete (antes de marchar ao Valencia), Loureda. Cando desaparecín, Arsenio preguntou por min, dicía que "ese neno ten que vir para aquí", pois eu ía facer 17 anos".

Tras curarse, Acacio regresó al Viveiro y Paco Solla lo avisó de que seguramente lo llamarían del C.D. Lugo. "Falaron con meu pai porque eu estaba na Coruña estudando Empresariais, mesmo fronte a Riazor, pero viñamos a Viveiro adestrar tres días á semana Jorge Moar, O Taquiro, Andrés e máis eu, poñíannos un taxi para ir e vir. Nesa tempada 1971-72 dixéronme que Biesca, o adestrador asturiano do Lugo, me reclamara. Coincidira que eu lle metera tres goles nun partido ao Lugo, aínda que Pacolín que me levaba case seis anos, non me animou, seguramente porque non lles pagaban ou que meu pai insistiu en que debía seguir estudando". Se hizo economista y fundó una existosa empresa que sigue hoy en día en A Coruña.

En comparación con los equipos actuales, Acacio valora que "como deportistas eramos mellor antes, pois todo era innato, sen apenas instrucións; agora para xogar ao fútbol tes que ser un atleta". Su referente futbolístico era Amancio, fallecido recientemente. "Tamén me gustaba Cruyff pero dicían que me parecía a Amancio pola rapidez, regate... e ninguén nos ensinaba. Posteriormente, tiven bos adestradores pero con Couceiro, Xoquina (maior e que viña de xogar en Venezuela) saiamos nos postos e logo iamos improvisando. No Viveiro o último adestrador que tiven foi Solla, que faleceu, e con el ascendemos dende Preferente a Terceira, no 1974".

Opina que en el fútbol de hoy "como non fagas o que che din de dous toques, presión e a correr, esquécete; certo que hai xogadores boísimos e aí están referentes como Vinicius ou Rodrygo no Real Madrid, que tiran a aquilo...". Acacio se casó joven con su mujer Pilar y pronto llegó también el Ourense para ficharlo. Y el Rácing de Santander, entre otras oportunidades de jugar como profesional. Pero con 21 años ya trabajaba en A Coruña. No se arrepiente de seguir otra carrera pues triunfó en la familia y la empresa, entablando mucha relación con la gente del Dépor. Incluso lo llamó Lendoiro para ser directivo y no quiso, yendo en su lugar Pachi Dopico, quien sería su mano derecha para impulsar el Super Dépor.

Solía ir con ellos en las expediciones pero jugaba en el Deportivo Ciudad, donde quedaban campeones. No obstante, su corazón vivariense sigue latiendo muy fuerte, aquí se le recuerda y representará a su época (y a la de Antonio Tarrío) en los actos del centenario de los celestes.

"Sendo Juanocho adestrador do Viveiro chamáronme para volver con 27 anos. Xoguei a pretemporada pero deixeino logo de partidos como o do Compostela polas festas; daquela volveron as épocas dos maletíns. Ata viñera Silvestre Rúa veces e veces á miña casa e lle dixen que 'se non xogo no Viveiro non xogo en ningún lado...'".

Sí recuerda una selección veraniega de A Mariña con Lestegás de entrenador (había jugado en el C.D. Lugo, C.D. Foz, S.D. Burela empezando de portero y después en otros puestos). Lo llamó para jugar el Ribadeo contra el Lugo pero ya el Viveiro tenía otro potente equipo en aquella época: los dos Sollas, Arturo de Celeiro, Cachorro de portero, Giz, Jorge Moar, Aneiros de Ferrol... "Nese momento xurdiu que un adestrador que tivera eu, o porteiro internacional uruguaio Americo Arias Golfarini, que me ensinara a min a xogar, incluso poñéndome de central porque dicía que me adaptaba a todo, fichou polo Ourense de Segunda División, e reclamoume para ir". Aquel técnico, que se había enfrentado incluso a Pelé, juntó allí a Carlis, Rivas y otros.

Por cuestiones profesionales no pudo unirse a ellos pero sí aceptó "unha pasta" por ir al Miño de Preferente que entrenaba Chapela segundo, exdelantero centro del Deportivo. "Comprei o R-5 á conta do Miño, onde iamos adestrar tres días á semana", recuerda. No obstante, su trayectoria más intensa fue en el Deportivo Ciudad, "a onde levei de aquí a Pablo Michelena ou a Martín o médico, xa na época en que ía marchar" y tras coincidir con Moro, ex del Lugo; Pucho del Compostela, Modesto... Allí donde iban, Betanzos, Ordes ou Ferrol, "goleábamolos".