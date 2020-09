"Se acabó la gente de mar. No encuentro segundo patrón"

Mientras aumenta el paro, en determinados sectores la cobertura de puestos de trabajo sigue bajo mínimos y, a veces parece desesperada. Es el caso de la pesca, con flotas escasas de patrones en el puente y motoristas en las salas de máquinas. Ocurre en el palangre del Gran Sol, el arrastre de litoral, la flota del caladero sahariano, los palangreros de superficie que pescan espada y tintorera... y a menudo surgen llamadas entre asombradas y desesperadas.

Una de ellas es la que lanzó a principios de agosto el patrón de un arrastrero de Marín que pesca habitualmente en Mauritania. Juan heredó el oficio de su padre y comenzó a los 19 años sus singladuras como marinero. Hoy explica con pesar en las redes sociales, la falta de relevo a bordo y anuncia que para cuando se jubile: "Parece que se acabó la gente de mar, no doy encontrado segundo patrón", lamenta. "Lo voy a explicar de otra manera; yo me jubilaré en seis años, me quedo en tierra tres meses al año y quiero que mi patrón de costa sea el que gane el dinero y no vengan otros a pescar", señala.

"Es una gran empresa —dice sobre la armadora del Virgen de Consolación—, cada 28 días pasan nómina, se gana dinero conmigo". Y deja el teléfono a quien quiera compartir su llamamiento y vea en las redes vídeos de cómo faena el barco: "Si eres serio y responsable, esperaré por el que merezca la plaza", dice este patrón con colegas en A Mariña, pues en su perfil incluso ha colocado la imagen de la Virxe do Carme que preside el espigón de abrigo de Celeiro.

Los intentos desde la Administración y las organizaciones pesqueras para aumentar las vocaciones de los titulados náuticos —y que después de los estudios opten por puestos a bordo—, no están dando por ahora los resultados deseados. Estas iniciativas siguen en marcha y hoy mismo el Galp Ría de Arousa presentará el proyecto Relevo 2020 en el Museo do Pobo Galego de Santiago de Compostela. Es un programa formativo centrado en dar a conocer el sector y encauzar o asesorar al alumno sobre su futuro laboral. Antes se presentó en Burela de la mano del Galp A Mariña. Queda mucho por hacer para conservar tripulaciones y barcos.

Titulados mariñanos de puente y máquinas consultados corroboran que existe trabajo a bordo y se gana dinero en las armadoras, aunque algunas están mejor organizadas que otras. Pero en el sector todavía hay graves carencias, lamentan, a la hora de dar relevos y descansos o en el reconocimiento de las titulaciones, más allá de necesitarse nombramientos y enroles para despachar los pesqueros hacia los caladeros. Eso, y el aislamiento físico inherente a la pesca, son algunos de los motivos por los que titulados pesqueros optan por los puestos en tierra aunque estén pagados como mileuristas.