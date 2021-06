Una de las abuelas de Galicia, la mindoniense Alicia Lombán, celebra sus 103 años

De genética le viene a Alicia Lombán Otero llegar a las tres cifras, puesto que la que fuera abuela de Galicia con 110 años era prima suya. "Nunca pensei chegar ata estes anos", reconocía la propia Alicia este miércoles, día en el que cumplió los 103 años. Fue una celebración pequeña con su nieta Nuria, que se encarga de cuidarla, una hija y una hermana, que tiene 20 años menos que ella, pero recibió muchas felicitaciones, "algunhas delas por videochamada, que é algo que lle parece incríble e disfruta moito", explica Nuria.

A su edad, Alicia conserva muy bien la memoria y a pesar de que padece artritis desde hace tiempo se mantiene activa haciendo algo de ejercicio. "Salir á rúa dalle pereza porque as rúas de Mondoñedo tamén son algo complicadas, pero temos unha terraza na que disfruta do aire libre", explica su nieta Nuria, que añade que pasa el día viendo la televisión, leyendo y jugando a las cartas. "Deitase ás doce da noite e levántase ás dez e non consigo que se deite un pouco despois de comer porque di que despois o corpo acostúmase á cama", reconoce su nieta, que subraya que "ten moi boa memoria e sabe moitos refráns e ás veces pasa ata media hora dicindo todos os que recorda".

Natural de la parroquia mindoniense de Viloalle, Alicia se trasladó a vivir al casco urbano de Mondoñedo al contraer matrimonio con Jesús Oseira. Tuvo tres hijas, una de las cuales murió muy joven, nueve nietos y cinco bisnietos. Toda su vida de dedicó a la agricultura y su nieta asegura que algo que siempre dice al referirse a su juventud es que "nunca volvan aqueles tempos, que eran moi duros".